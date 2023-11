Bard ahora puede ver un vídeo de YouTube y hacerte un resumen

Las inteligencias artificiales han llegado para quedarse al mercado de consumo. Realmente llevamos años conviviendo con la IA, pero hasta la llegada de ChatGPT, el usuario medio no tenía acceso a estas tecnologías. Y poco a poco han ido naciendo otras alternativas como Bard.

Sin ir más lejos, ayer os hablamos de OnePlus Music AI Studio, su nueva plataforma potenciada por inteligencia artificial y que te permite crear canciones con un par de instrucciones y en menos de un minuto.

Ahora le toca el turno a Bard. La inteligencia conversacional del gigante con sede en Mountain View sigue avanzando a buen ritmo para ser una alternativa seria a ChatGPT.

Google Bard ahora puede ver vídeos de Youtube y resumirlos

Y ahora, como podrás ver en el blog de la IA de Google, Bard acaba de añadir la capacidad para ver un vídeo de YouTube y decirte lo que sepa de él, o responda cualquier pregunta que tengas.

Como explican en su blog oficial “Estamos dando los primeros pasos en la capacidad de Bard para entender los vídeos de YouTube. Por ejemplo, si buscas vídeos sobre cómo hacer una tarta de aceite de oliva, ahora también puedes preguntar cuántos huevos necesita la receta del primer vídeo.”

Así que he ido a hacer una prueba y me ha sorprendido por su resultado. Como soy un amante de los flamenquines, le he pedido a Bard que me busque una receta de YouTube que esté bien.

La inteligencia artificial de Google no solo ha buscado la mejor receta en YouTube, sino que además me ha desgranado los pasos para que no tenga que perder el tiempo leyendo.

Pero me asaltaba una duda, ¿frío los flamenquines cubiertos de aceite de oliva, o mejor vuelta y vuelta? Así que le he preguntado a Bard lo siguiente “Vale, del primer vídeo, cuanto tiempo he de freír los flamenquines. ¿Cubriendo por completo la sartén de aceite o mejor les doy la vuelta?”

Y su respuesta, es impecable:" En el vídeo, la cocinera dice que los flamenquines se deben freír durante unos 2 minutos por cada lado. El aceite debe cubrir los flamenquines por completo, pero no debe estar demasiado caliente, ya que se podrían quemar por fuera y quedar crudos por dentro.

Si la sartén no es lo suficientemente grande para que los flamenquines queden sumergidos por completo en el aceite, puedes freírlos por tandas. En este caso, es importante que el aceite no se enfríe demasiado entre tanda y tanda.

También puedes freír los flamenquines en una freidora. En este caso, sigue las instrucciones del fabricante de la freidora."

Incluso me ha dado algunas recomendaciones adicionales para no quemarme. Sin duda, es una herramienta de lo más útil y que nos va a poner las cosas mucho más fáciles.

Y mi recomendación es que aproveches todo lo que puedas plataformas como Bard, ya que más pronto que tarde seguirá los pasos de OpenAI y pasará a ser de pago como es el caso de ChatGPT.