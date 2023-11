Cómo usar la nueva plataforma gratuita de OnePlus para crear canciones por IA

OnePlus acaba de sorprender con una herramienta online para crear música mediante inteligencia artificial. Hace unos días hablamos de la posibilidad de que la firma lanzase su propio altavoz inteligente. Pero no, la compañía ha presentado OnePlus AI Music Studio.

Hablamos de una plataforma disponible para todos y que es capaz de generar música utilizando inteligencia artificial. Además, el sistema es tan sumamente sencillo que apenas tendrás que hacer más que un par de órdenes o prompts..

Además, he podido probar esta plataforma y OnePlus AI Music Studio me ha dejado impresionado. Vamos a explicarte cómo funciona.

Sorprende a los tuyos con canciones generadas por IA

OnePlus AI Music Studio utiliza inteligencia artificial para crear canciones en pocos minutos. Tú solo le tienes que decirle la temática de la canción y esta herramienta de IA se encargará del resto.

Además, y como verás más adelante, el proceso no requiere mayor complicación. Lo primero que has de hacer es acceder a OnePlus AI Music Studio utilizando este enlace. Y no, no hace falta tener un producto OnePlus para poder utilizar esta herramienta.

Una vez estés dentro, deberás crearte una cuenta añadiendo un correo, nombre de usuario y contraseña. Recibirás una notificación de verificación en tu email y poco más.

Cuando ya tengas todo listo y te hayas registrado, ya podrás crear tus propias canciones. Incluyendo la letra de la misma. Para ello, verás un menú como el que acompaña estas líneas y que de momento te ofrece tres géneros: RAP EDM o Pop. Ten en cuenta que ampliarán las opciones, pero hay que tener paciencia.

Cuando hayas seleccionado el género musical que más te guste, deberás seleccionar el estado de ánimo entre feliz, energético, romántico o triste. Ahora, solo te faltará elegir el vídeo musical, entre cyberpunk, natural, estudio y trabajo, viajes, aleatorio y establecer la última opción. Además, más adelante habrá una opción llamada Vídeo Musical AI que de momento no está disponible.

Ahora, solo te faltará explicarle de qué irá la canción para que OnePlus AI Music Studio te ofrezca una lírica adecuada. Si te gusta el resultado, solo faltará pulsar en Proceed y esperar un poco a que esta herramienta de IA se encargue de crear tu canción personalizada, incluyendo un videoclip.

En mis pruebas, he visto que el videoclip que es capaz de reproducir es de 1 minuto. Pero la idea de poder hacer todo tipo de canciones personalizadas suena de lo más interesante. Además, está claro que OnePlus va a seguir mejorando su herramienta para que sea más completa que nunca. Y OnePlus AI Music Studio apunta maneras para, por lo menos, pasar un rato divertido con los tuyos.