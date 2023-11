Spotify potencia la búsqueda de contenido con inteligencia artificial de Google

Las recomendaciones en las plataformas en streaming se han convertido en un desafío para las compañías. Y a esto no es ajeno Spotify, especialmente en el ámbito de los podcast y audiolibros. Con una amplia gama de opciones disponibles, los oyentes a menudo luchan por encontrar contenido que encaje con sus preferencias. Consciente de este desafío, la firma ha dado un paso significativo al incorporar las herramientas de inteligencia artificial de Google Cloud para mejorar este apartado.

Este movimiento estratégico implica aprovechar los grandes modelos de lenguaje (LLM) de Google Cloud para analizar la extensa biblioteca de podcast y audiolibros en la plataforma de Spotify. Con más de 5 millones de creaciones y 350.000 audiolibros, el objetivo es aumentar los metadatos asociados con este contenido, enriqueciendo la información disponible para los algoritmos de búsqueda y recomendación.

Los metadatos esenciales para Spotify

Los metadatos, que abarcan detalles como títulos, nombres de anfitriones o autores, notas del programa y otra información relevante, desempeñan un papel crucial al permitir que los usuarios encuentren contenido adecuado. Al aumentar estos, Spotify busca mejorar la precisión y efectividad de los resultados de búsqueda y las recomendaciones personalizadas.

Unsplash

Las herramientas de inteligencia artificial de Google Cloud, por lo tanto, contribuirán a identificar contenido, asegurando que los oyentes no estén expuestos a material no deseado o potencialmente dañino. Las pautas existentes en Spotify para creadores prohíben varios tipos de contenido sensible y peligroso, y la integración de la inteligencia artificial fortalecerá aún más la capacidad de la plataforma para hacer cumplir estos estándares.

Además de la búsqueda de contenido y la identificación de contenido perjudicial, Spotify tiene previsto utilizar las herramientas de inteligencia artificial de Google Cloud para mejorar las recomendaciones personalizadas de podcast y audiolibros. Los LLM se emplearán para analizar los patrones y preferencias de escucha de los usuarios, permitiendo que la plataforma ofrezca recomendaciones más adaptadas y relevantes.

Un avance importante para la plataforma

En la actualidad, Spotify sugiere nuevos podcast y episodios individuales a los oyentes en sus pantallas de inicio. Además, la página del programa de cada opción cuenta con una sección de "Más como este" con creaciones similares. Sin embargo, estas funciones han recibido críticas, ya que muchos usuarios han expresado preocupaciones sobre la precisión y relevancia de las recomendaciones.

IA Bing

Por cierto, no hay que olvidar que, a principios de este año, Spotify introdujo DJ con inteligencia artificial, una función que utiliza las herramientas de inteligencia artificial generativa de OpenAI para crear listas de reproducción personalizadas para canciones. Esto claramente demuestra el compromiso de Spotify de aprovechar la IA para mejorar la experiencia del usuario en sus ofertas que no tienen que ver con los artistas musicales directamente.

La integración de las herramientas de inteligencia artificial de Google Cloud en la plataforma de audio hablado de Spotify marca un paso significativo en la dirección de abordar el desafío de la búsqueda de contenido y mejorar las recomendaciones personalizadas. Al aprovechar el poder de la inteligencia artificial, la plataforma tiene como objetivo proporcionar una experiencia más eficiente y completa, permitiéndoles descubrir y disfrutar sin esfuerzo de contenido que se alinee con sus intereses y preferencias.