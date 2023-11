La cámara que tendrá el OnePlus 12 por fin al descubierto, y hay algunas dudas

Ya se conocen los sensores de la cámara principal del OnePlus 12 y esto es algo que ha dejado algo claro: la apuesta de la compañía será muy importante. A pesar de ser compañías hermanas, OnePlus y OPPO, se ha decidido tomar caminos separados en lo que respecta a la elección de los sensores de cámara principal para sus próximos buques insignia, en el segundo caso hablamos del OPPO Find X7 Pro.

En un principio se pensaba que ambos dispositivos compartirían el mismo sensor de cámara principal, dado su historial donde de forma habitual se ha repetido esto. Sin embargo, según una información que se ha conocido recientemente, esto no será así.

Las cámaras del OnePlus 12 y el OPPO Find X7 Pro

Estas contarán con sensores de cámara principal diferentes. El OnePlus 12 utilizará el sensor de cámara Sony LYT-808, que ha demostrado ser capaz de capturar imágenes de alta calidad. Por otro lado, el OPPO Find X7 Pro se llevará el protagonismo al incorporar el sensor de cámara Sony LYT-900 de la nueva línea LYTIA de la compañía japonesa, considerado el buque insignia de esta serie.

OnLeaks

La elección de OnePlus para no utilizar el sensor Sony LYT-900 ha generado algunas interrogantes. Algunos se preguntan por qué la compañía no optó por el sensor de mayor categoría, considerando que este último es técnicamente superior. Según informes recientes, OnePlus habría tomado esta decisión para ofrecer un producto con una experiencia de cámara más pulida desde el primer día. Así, la firma consideró que no tendría tiempo suficiente para optimizar completamente el sensor Sony LYT-900 y brindar a los usuarios una experiencia de cámara a la altura de las expectativas. Por lo tanto, se decidió por un sensor que ya ha demostrado su valía.

Las fechas que se manejan

En cuanto a las fechas de lanzamiento, el OnePlus 12 está programado para llegar al mercado antes que el OPPO Find X7 Pro, si ambas compañías siguen sus ciclos de lanzamiento habituales. Se espera que el OnePlus 12 haga su debut en diciembre o en enero, mientras que el OPPO Find X7 Pro probablemente llegará hacia finales del primer trimestre de 2024.

OnePlus

Ambos smartphones estarán impulsados por el potente procesador Snapdragon 8 Gen 3 y ofrecerán especificaciones de gama alta en todos los aspectos. Se espera que cuenten con pantallas OLED LTPO extremadamente nítidas con una impresionante velocidad de actualización de 120Hz. Estas pantallas serán notablemente brillantes gracias a la incorporación de los paneles Q1 de BOE. Los usuarios también podrán disfrutar de una carga muy rápida, tanto por cable como inalámbrica, a la vez que se beneficiarán de la experiencia en cámaras de Hasselblad.

La elección de sensores de cámara independientes por parte de OnePlus y OPPO para sus respectivos buques insignia añade un nuevo giro de ambas compañías, y muestra un intento de conseguir una diferenciación clara entre ambas marcas… algo que tiene bastante lógica.