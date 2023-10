Cada vez se venden menos reproductores multimeida, y la 'culpa' es de las Smart TV

Los reproductores multimedia se han posicionado como la mejor alternativa para vitaminar un viejo televisor y poder acceder de Netflix, HBO Max, Disney+ y resto de plataformas aunque sea un equipo muy antiguo.

Por no hablar del hecho de que Android TV es el mejor sistema operativo. Y si tienes un modelo de Samsung, que es el fabricante que más Smart TV vende desde hace 16 años, o de cualquier otra marca con una interfaz propia, siempre puedes conectar uno de estos reproductores multimedia.

¿El problema? Que cada vez se venden menos de estos dispositivos. Y el primer detalle lo vemos en Roku. La firma es un referente en Estados Unidos y, aunque de momento no se venden en España, su familia de reproductores multimedia tiene un gran éxito.

Se venden menos reproductores porque se venden más Smart TV

Pues este año va a ser el primero en el que no presentarán ningún nuevo producto. Además, no es el único. Tenemos a NVIDIA que ofrece su mismo reproductor multimedia desde 2019, Y encima es el mejor del mercado, aunque su precio roce los 200 euros.

Evidentemente, hay excepciones. Amazon, el gigante de las ventas online, es uno de los grandes referentes gracia a su familia Fire TV STick. Luego tenemos a Xiaomi con sus reproductores multimedia con Android TV, y Google con su familia Chrome.

Pero el resto de actores están presentando cada vez menos novedades en el sector. ¿El motivo? Algo parecido a lo que sucedió con los reproductores de Blu-ray. Sí, se siguen vendiendo, pero hay muy pocos fabricantes que los ofrezcan.

Y la razón es tan simple como que ya no son un producto tan necesario. Para empezar, hay consolas que incluyen un lector de Blu-Ray. Y el auge del streaming ha hecho que el formato físico caiga en picado a nivel de ventas.

Pero, ¿qué tiene que ver con los reproductores multimedia? Pues la penetración de las Smart TV en los hogares. A día de hoy, una media del 75% de los hogares ya tiene una Smart TV.

Así que en estos casos, a no ser que tengan un televisor que no integre Google Play y quieran algún servicio en particular, no es necesario. La propia tienda de Samsung y LG, por poner un ejemplo, ya ofrecen todas las apps necesarias, incluidas las de streaming.

Por lo que sencillamente los reproductores multimedia se están quedando como un producto obsoleto y que, poco a poco, tendrán menos cuota de mercado. Así que, aunque siguen siendo un gran producto si viajas, ya que podrás ver Netflix en tu hotel, lo cierto es que este tipo de soluciones están condenadas a desaparecer.