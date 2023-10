Flipper Zero es más peligroso que nunca: ahora puede atacar a dispositivos Android

Posiblemente hayas escuchado hablar de Flipper Zero, el gadget por excelencia para hackers. Un dispositivo de pequeño tamaño que fue lanzado hace 3 años y que permite superar todo tipo de sistemas de seguridad.

Lo peor es que está al alcance de todos, ya que cualquiera se puede comprar un Flipper Zero por Internet. Y hoy traemos una noticia recogida por los compañeros de ADSLZone y que deja claro el peligro de este invento.

¿El motivo? Puedes utilizar Flipper Zero para hackear un teléfono Android. Y lo más impresionante es que tan solo hay que pulsar un botón para desatar el terror en todos los smartphones que haya a un radio de 100 metros.

La peligrosa actualización de Flipper Zero

De esta manera, este pequeño invento del tamaño de un tamagotchi y que permite emular tarjetas o probar sistemas de protección, ahora puede hackear teléfonos móviles y ordenadores. ¿El único requisito? Tener el Bluetooth activado.

Flipper Zero es todo un invento: cuenta con hasta 30 días de autonomía, cuenta con todo tipo de lectores , incluido NFC y RFID y sensores de todo tipo... Y por ello hay una gran comunidad detrás desarrollando todo tipo de funciones.

El problema es que ha aparecido un nuevo firmware personalizado para Flipper Zero que dota a este peligroso dispositivo de la capacidad de atacar atacar a dispositivos con sistema operativo Android o a ordenadores con Windows.Lo peor de todo es que hace unas semanas ya podía atacar a cualquier iPhone.

Si bien es cierto que el proceso para instalar este firmware tiene su miga, una vez se ha instalado tan solo hace falta pulsar el botón de inicio de Flipper Zero para que ataque a cualquier dispositivo con el Bluetooth activado. Y este dispositivo es capaz de atacar equipos a hasta 100 metros de distancia.

Una vez se pulsa el botón, cualquier teléfono en su radio de alcance se llenará de molesta publicidad. Es cierto que no hace ningún daño, más allá de cargar la pantalla de tu smartphone de anuncios flotantes. Pero es muy molesto.

Lo peor de todo es que no puedes hacer absolutamente nada para protegerte, más allá de desactivar el Bluetooth. Es cierto que es difícil que te toque el gracioso de turno con un Flipper Zero apretando el botón para llenarte el móvil de publicidad, pero si sucede, que sepas que tan solo has de desactivar el Bluetooth de tu teléfono para dejar de recibir publicidad en tu móvil.