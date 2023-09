Una de las grandes mejoras de los iPhone 15 la disfrutarás de viaje, ¿cuál es?

Cuando Apple anunció iOS 17 (que ya está disponible) en junio en la WWDC, reveló una nueva función de AirPlay que prometía solucionar la mala experiencia de combinar los iPhone con las teles en hoteles. Y esta fue una excelente noticia para los usuarios.

Si alguna vez has estado en un hotel, es probable que hayas renunciado a intentar ver tu propio contenido por el motivo antes mencionado. Bueno, pues Apple cree que puede mejorar esta experiencia deficiente con AirPlay. La compañía afirma que, con iOS 17, las televisiones compatibles en hoteles te permitirán transmitir contenido desde tu dispositivo Apple directamente a la televisión con una mejora calidad. Esto permitirá a los usuarios disfrutar fácilmente de su contenido favorito en la TV cuando viajen.

Una buena intención, pero hay un problema: la mayoría de las televisiones de hotel son antiguas y, como es lógico pensar, únicamente los televisores relativamente nuevos admiten AirPlay -e incluso los modelos nuevos que se envían hoy podrían carecer de esta función-. Por lo tanto, la implementación del avance puede ser algo que tarde mucho tiempo, más de lo deseable.

BGR

Los nuevos iPhone 15 con USB tipo C, son el salvavidas

La nueva interfaz de conexión, por mucho que no le gustase el cambio a Apple, llega al rescate. Mientras esperamos el futuro de AirPlay en las teles de los hoteles, el iPhone 15 podría ser la solución para la experiencia deficiente de TV. En un documento de soporte, Apple ha revelado que el puerto USB tipo C de los nuevos teléfonos permite opciones de video y audio que anteriormente no existían con Lightning.

Según el documento, los modelos iPhone 15 y iPhone 15 Pro permitirán a los usuarios conectar su teléfono a una televisión y transmitir a 4K a 60Hz con soporte para HDR10 o Dolby Vision (con el adaptador o cable apropiado, por supuesto). Nada más y nada menos…

Puedes conectar tu iPhone a una pantalla HDMI o una televisión con un adaptador o cable USB tipo C a HDMI. Los adaptadores y cables que admiten HDMI 2.0 pueden transmitir vídeo desde tu iPhone a una resolución de 4K y 60Hz y un ejemplo es el Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter que es compatible con iPhone. Por lo tanto, hacer esto es de lo más sencillo y seguro.

Apple

Una gran mejora incluso en la calidad del vídeo

Esta es una mejora importante con respecto a la experiencia anterior con el puerto Lightning, que solo podía enviar vídeo en 1080p. En un mundo en el que la mayoría de los hoteles al menos han actualizado a televisores más grandes con resolución 4K, finalmente puedes obtener la resolución completa desde el iPhone.

Si bien sería ideal que AirPlay estuviera en los dispositivos de los hoteles lo antes posible, los nuevos iPhone 15 y su puerto USB tipo C son el salvavidas que reducirá la mala experiencia de TV al salir de vacaciones. En lugar de depender de las opciones de mala compatibilidad, hay una cosa que casi todas las televisiones de hotel tienen: un puerto HDMI. Por lo tanto, siempre que traigas un cable o adaptador compatible, puedes descargar algunas películas en tu iPhone y conectarlo directamente a la TV de tu habitación de hotel. Problema resuelto.