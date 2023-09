Si quieres un iPhone 13 mini date prisa: Apple lo va a quitar de su catálogo

Si quieres un teléfono potente y de tamaño comedido, el iPhone 13 Mini es una de las mejores opciones del mercado. Pero mucho nos tememos que tiene los días contados, ya que Apple tiene planeado quitarlo del mercado con el lanzamiento del iPhone 15 Series.

Como seguramente sabrás, el próximo 12 de septiembre tenemos una de las citas más importantes con la firma de la manzana mordida. Sí, mañana es el gran día de presentación de los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

Y, según informan desde XDA Developers, la firma de la manzana mordida va a aprovechar este lanzamiento para descontinuar el iPhone 13 Mini. Mucho nos tememos, que Apple eliminará su familia de teléfonos compactos del catálogo.

El iPhone 13 Mini tiene los días contados

La fuente es nada más y nada menos que Mark Gurman, un aclamado periodista especializado en todo lo relacionado con Apple y que tiene un bagaje lo suficientemente alto para tomar muy en serio sus publicaciones.

Y por lo que indica, Apple eliminará el iPhone 13 Mini de su catálogo cuando presente los nuevos iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. ¿La razón? Las bajas ventas.

Parece que a Apple no le están saliendo las cuentas: hay muy pocas unidades vendidas, y por este motivo Apple tuvo que dejar de producir el iPhone 12 Mini. Y parece que su predecesor seguirá su triste estela.

Ya, que Apple no presentase un iPhone 14 Mini dejó claro que el fabricante no estaba muy contento con esta línea de dispositivos. Y pese al torrente de rumores en relación al iPhone 15 Series, no hemos escuchado nada de un nuevo modelo Mini, por lo que está claro que no aparecerá en la presentación de mañana.

Así que, si eres fanático de Apple y quieres un modelo básico, la única opción serán los modelos SE, aunque se espera que el iPhone SE 4 tendrá una pantalla de 6,1 pulgadas, por lo que vete olvidando de un teléfono compacto.

¿Y qué puedes hacer si quieres un teléfono compacto? Ahora mismo aún puedes comprar el iPhone 13 Mini, sino tan solo tienes dos opciones: la familia ASUS Zenfone o los Sony Xperia V. Muy pocas opciones a tu alcance, aunque está claro que cada vez menos usuarios quieren un teléfono de tamaño tan compacto. Más, con el auge de los teléfonos plegables, que claramente son el futuro del sector.