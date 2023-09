Malas noticias: los MacBook con procesador M3 no serán una realidad este año

Apple podría no lanzar los esperados MacBooks con el chip M3 este año, lo que supondría un retraso respecto a lo que se esperaba que sucediera. Lo cierto es que casi todo apuntaba a que no sucedería esto, pero parece que los de Cupertino están teniendo problemas con estos portátiles.

Durante el último año, se han difundido diferentes informaciones que sugerían que Apple presentaría su chipset Apple Silicon de tercera generación, el M3, en 2023. El último trimestre del año fiscal se acerca rápidamente, y varias fuentes fiables -como Mark Gurman de Bloomberg-, afirmaron que Apple podría revelar el chip M3 en octubre… coincidiendo con el inicio del próximo año fiscal. Pero hay detalles respecto a los MacBook que hacen que su llegada se retrase.

Los nuevos datos que se están conociendo respecto a los MacBook

Aunque esta posibilidad aún no se descarta por completo (nos referimos a la llegada del nuevo), según un nuevo informe, todo apunta a que no veamos un nuevo MacBook en 2023. En su lugar, Apple podría anunciar una versión actualizada del iMac. Eso sí, en la información se indica que los ordenadores llegarían "antes de que termine el año", lo que significa que Apple podría presentar los equipos de próxima generación a principios de 2024.

Pexels

Por lo que parece, la compañía está desarrollando varios modelos en su gama de ordenadores, incluyendo un Mac Mini con el chip M3, un Mac Studio, un MacBook Air y un MacBook Pro, entre otros. Se rumorea que Apple también trabaja en portátil económico que competirá con los Chromebooks.

Los motivos del retraso de los portátiles

Según un informe del mes pasado, Apple habría realizado un pedido por adelantado de toda la oferta de chips de tres nanómetros a Taiwán Semiconductor (TSMC), ante el inminente lanzamiento de los iPhone 15. Se cree que el gigante de Silicon Valley ahorró millones de dólares debido al gran pedido realizado que habría dejado a fabricantes de chips casi sin existencias de componentes de este tipo.

Pexels

¿Y esto qué tiene que ver? Pues mucho, ya que el procesador A17 Bionic de los iPhone 15 Pro, utilizan la misma tecnología de fabricación que los M3. Por lo tanto, no ha quedado mucho espacio para tener los portátiles disponibles con el nuevo componente antes de que acabe 2023. La consecuencia es, lógicamente, un retraso para que TSMC tenga suministros de calidad suficientes… y es más que posible que la empresa de Cupertino no tenga suficientes chips de tres nanómetros para equipar tanto la serie iPhone como los dispositivos Mac al mismo tiempo.

No obstante, esto no descarta necesariamente la posibilidad de nuevos productos de Apple este año. No hace mucho se mencionó en Bloomberg que Apple podría no celebrar un evento en octubre. En él se espera la llegada de nuevos iMac y quizá una actualización del iPad (pero no sería el modelo con pantalla OLED).