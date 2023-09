Xiaomi lanzará un nuevo móvil plegable que va directo a por los Galaxy Z Flip

Xiaomi ya es uno de los jugadores más importantes en el mercado de los teléfonos con pantalla plegable. Pero, hasta ahora, la compañía se ha mantenido al margen del mercado de teléfonos plegables estilo "flip", y esto es algo que parece que va a cambiar en poco tiempo.

Se ha conocido que el nombre Xiaomi Mix Flip ya es parte de la base de datos IMEI en China, lo que confirmaría que dicho dispositivo está en camino -con el número de modelo 2311BPN23C, por cierto-. Por lo tanto, los Samsung Galaxy Z Flip y otros dispositivos similares que ya hay en el mercado, van a tener una preocupación más a la hora de conseguir ventas.

Una llegada que era esperada y sus posibles opciones

Tanto es así que se espera que el Mix Flip se lance junto con el Mix Fold 4 el año que viene, en cuyo caso la espera no sería especialmente larga. Por otro lado, otras fuentes especulan (basándose en que el número de modelo comienza con 23) que el nuevo dispositivo de Xiaomi del que hablamos podría estar disponible antes de que termine este 2023. Incluso, existen diseños esquemáticos de cómo se cree que sería el nuevo terminal con pantalla plegable.

GSMCHINA

Según la imagen que hay antes de este párrafo, por el lado que tiene pantalla grande se parece a cualquier otro teléfono plegable de este mismo tipo. Por el contrario, el módulo de la cámara es bastante diferente, siendo muy parecido al que se utiliza en los dispositivos Pixel. Se espera que se incluyan nada menos que tres sensores, lo que podría permitir un trabajo avanzado con el zoom (algo que no es habitual en este tipo de plegables).

Por otro lado, todo apunta a que este equipo utilizaría el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, que se espera que se presente oficialmente en octubre de 2023. Dado que el Xiaomi Mix Fold 3 es delgado y ligero, lo normal es que el nuevo Mix Flip también comparta estas características.

Hay que decir que la elección de un procesador de alta calidad es coherente con la hoja de ruta habitual de Xiaomi, y este componente que estará acompañado de una buena cantidad de RAM (como mínimo 8GB) permitirá al dispositivo ofrecer un alto rendimiento. Evidentemente, no le faltarán opciones de conectividad avanzada como el acceso a redes 5G.

Gizmochina

¿Llegará al mercado global este Xiaomi?

Seguro que esta es una pregunta que muchos se hacen, ya que no hay que olvidar que la gama Mix Fold no ha llegado a países como España por el momento. Esto es algo que se desconoce, pero teniendo en cuenta que este tipo de móviles plegables son más económicos y tiene menos restricciones en lo referente al hardware, no es para nada descartable que el terminal del que hablamos salga de China. Eso sí, habrá que esperar hasta su presentación o a que Xiaomi confirme algo al respecto.