La abogacía de mitad de tabla saca músculo

No son Garrigues ni Cuatrecasas ni Uría Menéndez. Sin embargo, se dejan ver en los rankings de prestigio de la abogacía y se codean con la élite. Sus números brillan, no tanto por sus ingresos (muy lejos de los de los grandes, que pueden llegar a embolsar más de 300 millones anuales), ni por su músculo laboral (no llegan a cincuenta abogados), sino por su crecimiento. Con pocos letrados, pulverizan hitos de facturación y atraen la mirada de un sector acostumbrado a los colosos.

El curso cerrado ha dejado varios bufetes que encajan en este traje. Buen ejemplo es la firma de origen murciano especializada en asesoramiento empresarial, Carrillo Asesores, que pasó de facturar 10 millones de euros en 2021 a 15,3 en 2022 (un incremento del 52,2%), colándose en el top 30 de bufetes españoles que más facturan.

Otras firmas que también dieron la campanada en 2022, como Across Legal (de 2,5 a 3,8 millones, un 49,8% más), Santiago Mediano Abogados (de 3,8 a 5 millones, 32,6% de incremento) o Net Craman (de 2,4 a 3,1 millones, un 26,6% más), ejemplifican bien la ebullición que vive la abogacía de mitad de tabla.

En la carrera por aumentar su facturación, los despachos medianos (menos de cincuenta abogados) y las boutiques (especializadas en un nicho muy definido, pero cada vez más abiertas a escalar a otros nichos) han seguido distintas estrategias. Una tendencia es la búsqueda de colaboradores. Unir fuerzas para destacar. Un ejemplo es el de las firmas Barrilero y Buigas, que este verano anunciaban su matrimonio para crear un bufete de 30 millones de facturación y con más de 150 abogados.

Se trata de una moda que confirman los analistas consultados por Cinco Días, quienes auguran más fusiones en esta franja del sector. “Varias firmas de tamaño mediano han seguido esta tendencia. Un buen ejemplo serían la integración por parte de la boutique RSGM del bufete andaluz Corpolex o la fusión de López-Ibor abogados y DPM abogados antes de verano”, señala la especialista Sara Santos, de Venize Comunicación. “Hemos visto como algunas fusiones entre bufetes ya se han materializado y la previsión es que se sigan produciendo algunas más en el curso 2023-2024”, agrega Carlos García-León, analista e investigador del sector jurídico y socio director de Legal Reputation.

Otra opción muy extendida entre los despachos medianos para expandir su negocio es la creación de alianzas con firmas extranjeras. Así, firman acuerdos con partners en otros países, pero sin diluir su identidad. “Vemos un interés aún mayor que otros años por la internacionalización, integrándose en alianzas o redes de best friends para acceder a operaciones transfronterizas que antes estaban reservadas a las grandes firmas”, corrobora Lidia Zommer, socia directora de la consultora para abogados Mirada 360º.

En este sentido, el despacho Santiago Mediano Abogados, por ejemplo, forma parte de la red de despachos Mackrell International. Pertenecer a esta red, afirma su socio director Javier Berrocal, les permite convertirse en único punto de contacto legal en más de 65 jurisdicciones para aquellos clientes en fase de expansión internacional o que requieran asesoramiento en múltiples jurisdicciones. “Les ofrecemos una asesoría coordinada y adaptada a las particularidades de cada región”, subraya.

Nuevo curso

Los retos de los despachos de tamaño medio para el nuevo curso no difieren demasiado de los de las grandes firmas. Al ser preguntados, los especialistas del sector repiten los tradicionales desafíos de la abogacía de élite, permeables también a escalas de facturación menor: la captación y retención del talento, la transformación digital y la sostenibilidad.

García León destaca algunos de estos retos: “El análisis permanente del mercado para anticiparse a las necesidades del cliente y ofrecerles el mejor servicio posible; buscar fórmulas para atraer y fidelizar el mejor talento, una apuesta continua por la tecnología, introduciendo la inteligencia artificial generativa, y el compromiso por la sostenibilidad y los valores ESG”.

En términos de retención de talento, en la abogacía de tamaño medio “hay una tasa de rotación más baja que en las grandes firmas”, puntualiza Lidia Zommer. En su opinión, los bufetes de menor tamaño pueden ofrecer un “mejor equilibrio” entre la vida profesional y la personal, además de “un acceso directo a los socios por parte de los clientes, que pueden ver la película completa del trabajo”. “Las firmas medianas no pueden competir con las remuneraciones que ofrecen los grandes, pero suelen compensar generosamente en términos de salario emocional”, concluye.

Desde el punto de vista del marketing, Santos detecta que algunos bufetes rehúyen del término boutique, tan en boga hace unos años. “Los despachos que han dejado de usar este concepto quieren transmitir una imagen más corporativa y moderna”, afirma.

Emiliano Carrillo, Socio director del Grupo Carrillo

“Tener especial relación con cada persona que nos elige es clave”

La firma de abogados y asesores tributarios murciana, dirigida por Emiliano Carrillo, ha conseguido en 2022 un crecimiento de un 52,2%, superando los 15 millones de euros de facturación. La clave de este salto se debe, según señalan, a la creación de un departamento de cultura y al asesoramiento a holdings y reestructuraciones empresariales. “Hemos querido diferenciarnos y dar respuesta a las demandas del sector cultural, asesorando en materia legal, laboral, fiscal, empresarial y de captación de fondos a diversos agentes culturales que operan en distintos campos de la cultura”, declara Emiliano Carrillo. Asimismo, el socio director de Carrillo Asesores Tributarios y Abogados afirma que para seguir con esta buena progresión es fundamental, además de ser un buen abogado, “tener una especial relación con cada persona que nos elige”. Para ello, Carrillo destaca que sus principales bazas son la especialización en distintas áreas (asesoramiento fiscal, jurídico y laboral), la rapidez de respuesta, el trato personalizado, la flexibilidad y la eficiencia.

Javier Berrocal, Socio director de Santiago Mediano Abogados

“Queremos priorizar esfuerzos en el sector de las nuevas tecnologías”

El despacho dirigido por Javier Berrocal tiene 42 empleados, de los cuales 28 son abogados. En 2022 han logrado elevar sus ingresos un 32,9% respecto al año anterior. Dos han sido los factores clave que, como explica Javier Berrocal, han impulsado su facturación. En primer lugar, un crecimiento orgánico sostenido en sus principales áreas de práctica: el ámbito comercial, M&A, entretenimiento, tecnología y propiedad intelectual y contencioso. Y en segundo, la destacada progresión en las áreas de derecho administrativo, fiscal y compliance. Su estrategia para este nuevo curso se enfoca en seguir apostando por el crecimiento interno, priorizando esfuerzos en el sector de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, robótica o el blockchain. Así como potenciar las áreas fiscales, laboral y de compliance, ya que consideran que habrá un fuerte incremento en la demanda de estos servicios “por la complejidad regulatoria y la orientación a la gestión de riesgos por parte de los equipos legales de las compañías”.

Ignacio Lacasa, Socio director de Across Legal

“Contamos con alianzas con despachos en Europa, América y Oceanía”

Across Legal es un estudio especializado en capital riesgo con sede en Barcelona. Presta asesoramiento legal a start ups tecnológicas. Cuenta con 33 empleados, de los cuales 24 son abogados (siete socios). Tanto la firma como su director, Ignacio Lacasa, acaban de ser reconocidos por primera vez en Chambers Europa en el apartado private equity (asesoramiento en inversiones privadas), donde el directorio ha destacado la ronda de financiación de Durcal, una app española de teleasistencia, que cristalizó en una recaudación de ocho millones euros. “Queremos demostrar nuestras capacidades y experiencia en áreas como mercantil, complementados por nuevas tecnologías y propiedad intelectual y fiscal”, declara Lacasa a Cinco Días, quien define el crecimiento de la firma como “excelente”. El socio director no pierde la mirada en las alianzas extrafronterizas: “Tenemos relaciones con despachos en Europa, América y Oceanía y abordamos proyectos internacionales con inversión en España”.

Jorge Puig, Socio director de Net Craman

“Apostamos por el asesoramiento internacional, especialmente en Asia”

Net Craman es una firma barcelonesa que arrancó su andadura en 2003. Con 42 profesionales, 32 de ellos letrados, este despacho está especializado en el asesoramiento internacional a empresas, con especial énfasis en China y el mercado asiático. El bufete, estructurado en cuatro grandes áreas, mercantil, fiscal, procesal civil y asian desk, cuenta con sedes en Guangzhou, Hong Kong y Singapur, esta última inaugurada hace un año, donde asesoran a clientes españoles y latinos, además de Barcelona y Madrid. Su socio director, Jorge Puig Jover, destaca la ventaja de ser miembro de la Law Exchange International, una alianza de 40 bufetes de distinto origen. El asesoramiento en mercados asiáticos ha sido uno de los motores de crecimiento de la firma, mientras que en España ha destacado el área de tax compliance, explica Puig Jover. “Para el curso que empieza”, agrega, “seguiremos apostando por el asesoramiento internacional”, siendo las áreas más rentables “el empuje por la planificación empresarial, el tax compliance¸ concursal”.