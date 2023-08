Google fotos mejora: ya puedes hacer una copia de seguridad de tu Carpeta privada

Google Fotos está implementando una serie de actualizaciones que deberían facilitar el acceso a tus imágenes -incluso las más sensibles- en todos tus dispositivos. El caso es que se ha añadido una nueva opción para respaldar en la nube la Carpeta privada y acceder a esas imágenes encriptadas en múltiples dispositivos, lo que seguro resulta de gran utilidad para muchos.

Adicionalmente, también a partir de este momento la Carpeta privada, que permite a los usuarios de Android ocultar fotos y vídeos específicos detrás de un código de acceso, llega a los usuarios de iOS y a la versión web. Otra mejora que llega a Google Fotos que era esperada desde hace tiempo y que es una gran noticia para los que, por ejemplo, tienen un iPhone.

Qué es la Carpeta privada de Google Fotos

La Carpeta privada es una función útil si tienes imágenes o vídeos que deseas que sean completamente privados y que, por este motivo, prefieres mantener fuera de miradas indiscretas. Esta opción no solo ofrece una capa de protección mediante contraseña, sino que los archivos protegidos tampoco aparecerán en tu feed de imágenes ni en otras aplicaciones. Esto ayuda a evitar de forma sencilla y efectiva situaciones incómodas al navegar por tus diversas bibliotecas de aplicaciones.

Google

Google ha afirmado que el contenido de la Carpeta privada que desde ahora esté en la nube no ofrecerá problema alguno en lo referente a la seguridad y privacidad: "protegemos estos datos con múltiples capas de seguridad, incluida la tecnología de cifrado líder como HTTPS y el cifrado en reposo", dijo Michael Marconi, portavoz de la compañía. No obstante, Google afirma que no es necesario utilizar la nueva función de respaldo si te preocupa mover tu contenido sensible en la nube, lo que resultaría en que se almacene de manera segura en el propio dispositivo.

Otras nuevas opciones que llegan al servicio

La página de configuración en Google Fotos también ha sido actualizada para que sea más fácil ajustar los controles de privacidad y en resto de las opciones de ajuste. El nuevo diseño reemplaza la antigua página, dándole un aspecto más actual y a la vez aumentando su utilidad. Ahora, además, se incluyen secciones para privacidad, respaldo, compartición, notificaciones y más.

Unsplash

El gigante de las búsquedas afirmó que todas estas novedades en Google Fotos "comienzan a implementarse hoy", por lo que podría llevar un tiempo ver estas funciones en tus propios dispositivos y que como es habitual, el despliegue se realizará de forma progresiva, pero en poco tiempo todos los usuarios deberían poder acceder a las nuevas opciones.