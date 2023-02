La herramienta Borrado mágico de Google Fotos disponible todos, pero con sorpresa

Una de las herramientas que hasta la fecha era exclusiva de los teléfonos Pixel es el Borrado mágico de Google Fotos. Este permite eliminar elementos que existen en una imagen para que desaparezcan como si nunca hubieran estado ahí. Y lo cierto es que esto se consigue con una efectividad de lo más sorprendente. Pues bien, la compañía de Mountain View va a liberar esta función para todos… pero con condiciones.

Y no deja de ser algo sorprendente que esto ocurra, ya que se creía que para poder utilizar esta opción en Google Fotos era necesario tener un procesador Tensor desarrollado por la firma norteamericana (y que únicamente está en sus terminales). Pero, por lo que se ve, esto no era así, y se ha comunicado que en la aplicación de la que hablamos, tanto para iOS como para Android, se podrá utilizar el Borrado mágico siempre que se cumplan ciertos requisitos. Y es aquí donde vienen las malas noticias.

¿Quiénes podrán utilizar la función en Google Fotos?

Por descontado que aquellos que tienen un smartphone Pixel podrán seguir utilizando la herramienta como hasta la fecha, sin que noten cambio alguno al respecto (aparte de dejar de ser exclusivos, que siempre es algo que resulta importante). ¿Y el resto? Pues las cosas son mucho más sencillas de lo que se pueden pensar: los que tengan una cuenta en Google One de pago, podrán dar uso al Borrado mágico con toda sus posibilidades. Si no es así, nada de nada. Vamos, que hay que pasar por caja y hacerse con alguna de las opciones de almacenamiento en la nube que ofrece el servicio que se debe tener contratado.

Google

Lo cierto es que esta forma de proceder no es nueva, y ya existen algunas herramientas exclusivas para los que tienen Google One, pero no de tanto calado como Borrado mágico. Por cierto, también se añade la posibilidad de utilizar un nuevo efecto HDR en las grabaciones que se editen con la aplicación de la compañía de Mountain View, como bien ha explicado ella misma.

Esto es únicamente el comienzo

Sin dejar de ser una compañía que ofrece una gran cantidad de servicios gratuitos, como por ejemplo Gmail o YouTube, sí que parece que la tendencia actual en la que se ofrecen servicios adicionales o premium para que los usuarios paguen una mensualidad, todo apunta a que se va a convertir en la norma. Por lo tanto, lo que ha hecho Elon Musk con Twitter no es más que adelantar lo que parece que se busca en las tecnológicas con el objetivo de aumentar al máximo la rentabilidad.