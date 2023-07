Estrenos Movistar Plus+ en agosto de 2023: películas, series y documentales que llegan

Hace unas horas os hemos traído todos los estrenos de la semana. Pero en este caso, Movistar Plus+ se adelanta a todos sus rivales para presentarnos todas las novedades que llegan a la plataforma española el mes que viene.

Así que, si eres cliente de Movistar y no te quieres perder ninguna de las nuevas películas, series y documentales que llegan a la plataforma el mes que viene, no te puedes perder los estrenos de Movistar Plus+ para agosto de 2023.

Como verás más adelante, no te van a faltar opciones con las que disfrutar de las mejores películas, series y documentales, por lo que vamos a ver todo lo que llega a Movistar Plus+ en agosto de 2023.

Estrenos Movistar Plus+ agosto 2023: todo lo que llega a la plataforma

Lo cierto es que no es habitual que tan pronto se sepan cuáles son las novedades que llegan a una plataforma, pero Telefónica se ha querido adelantar a sus rivales. Y viendo los estrenos de Movistar Plus+ para agosto de 2023, no te van a faltar opciones.

Aunque el estreno más importante de Movistar Plus hará las delicias de los amantes del género de terror. Principalmente porque aterriza M3gan a la plataforma de la operadora española. Un filme de terror con toques de comedia, y en la que conoceremos a una muñeca robótica con inteligencia artificial creada por Gemma, una ingeniera de Funki Toy.

Esta muñeca está diseñada para ser amigable y ayudar a niños con problemas. Para ello, cuenta con todo tipo de funciones. El problema es que, su modo protección se adapta a las necesidades de cada niño, y tiene que acabar protegiendo en exceso a su amiga...

Por otro lado, no te puedes perder ¡Vaya Vacaciones!, una película española de humor dirigida por Víctor García León a partir de un guion de Manuel Burque y Josep Gatell. La película cuenta con Toni Acosta, Ernesto Sevilla, Tito Valverde, Gracia Olayo y Ramón Barea.

En ella, conoceremos la historia de una familia que deja a sus hijos con los abuelos mientras disfruta de unas más que merecidas vacaciones. Hasta que los abuelos descubren que realmente no están trabajando, mientras inician una guerra con sus nietos, que quieren volver a casa para no aburrirse más en el pueblo.

Como verás, no te van a faltar opciones, por lo que no te pierdas todos los estrenos Movistar+ en agosto de 2023

Series que llegan a Movistar Plus+ en agosto de 2023

6 de agosto

Volver a caer

12 de agosto

Billons T7

Películas que llegan a Movistar Plus+ en agosto de 2023

1 de agosto

Nostalgia

Gatlopp

2 de agosto

La niña de la comunión

3 de agosto

El gran Maurice

4 de agosto

El arma del engaño

7 de agosto

Blade of 47 Ronin

8 de agosto

Un fin de semana en gaza

El pequeño Nicolás

9 de agosto

La novia de rojo

10 de agosto

The Donor party

11 de agosto

I Wanna Dance With Somebody

14 de agosto

Freestyle

15 de agosto

H4Z4RD

Remember

16 de agosto

Supercuñados

17 de agosto

Al descubierto

18 de agosto

M3GAN

21 de agosto

La familia Monster

22 de agosto

Love Thing

Next Exit

23 de agosto

No mires a los ojos

24 de agosto

El asombroso Mauricio

25 de agosto

¡Vaya vacaciones!

28 de agosto

Assassin Club

29 de agosto

Dounia y la princesa de Alepo

R.M.N.

30 de agosto

El libro del amor

31 de agosto

Emily

Documentales que llegan a Movistar Plus+ en agosto de 2023

1 de agosto

Secretos de los dinosaurios jurásicos

Dioses del tenis

2 de agosto

Dentro de las pirámides

5 de agosto

BBC Earth: Espiando en el océano

Planet Sex con Cara Delevigne

Nicole Kidman, en primera persona

8 de agosto

Descubriendo a los dinosaurios

12 de agosto

Los pasillos del poder

15 de agosto

Vuelo JK5022. La tragedia de Spanair

19 de agosto

Val

Tubular Bells. 50 aniversario

23 de agosto

Los constructores de la Alhambra

26 de agosto

Nam June Paik: el padre del videoarte

La historia de KISS

29 de agosto

La gran aventura de David Attenborough

30 de agosto