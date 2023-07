Estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Movistar+, Disney+ y Amazon Prime Video

Volvemos al inicio de la semana y, aunque el lunes no es precisamente el día más alegre, por lo menos tenemos una nueva ristra de estrenos en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Disney+ que no debes perderte. Así que no te pierdas todas las películas, series y documentales que llegan a las principales plataformas de streaming.

Para empezar, en Netflix nos despediremos de The Witcher interpretado por Henry Cavill, además de la película ‘Un cuento perfecto’. Y HBO Max, Amazon Prime Video y Disney+ tampoco se quedan atrás, por lo que no te pierdas este recopilatorio con los mejores estrenos de la semana.

Todo lo que llega a Netflix, HBO Max, Disney+ y Amazon Prime Video del 24 al 30 de julio

Comenzamos con una de las series más esperadas. Por fin llega la segunda parte de la tercera temporada de The Witcher, la aclamada serie del brujo interpretado por Henry Cavill, aunque para la próxima temporada habrá otro actor que interpretará el papel de Geralt de Rivia. 3 episodios que cierran la temporada el próximo 27 de julio

Pasando a Amazon Prime Video, no te puedes la segunda temporada de Good Omens. Una serie de televisión británica de comedia y fantasía oscura creada por Neil Gaiman y Terry Pratchett, basada en su novela del mismo nombre de 1990.

La serie está protagonizada por David Tennant como Aziraphale, un ángel, y Michael Sheen como Crowley, un demonio, quienes han sido socios durante siglos y han llegado a apreciar la vida en la Tierra. Cuando el Anticristo, un niño humano, nace, Aziraphale y Crowley deben unirse para evitar el Apocalipsis. 4

Y si viste la primera temporada, la segunda no debe faltar. Pasando a Disney+, tenemos la segunda temporada de Cómo conocí a tu padre, la serie comedia que es un spinoff de la aclamada Cómo conocí a vuestra madre. Cerramos con HBO Max, que nos trae El chico de oro sobre la vida de Óscar de la Hoya. Sin más, te dejamos todos los estrenos que llegan a las principales plataformas.

Estrenos en Netflix del 24 al 30 de julio

'El diario de las hadas' - 24 de julio

'Lo desconocido: La máquina del tiempo cósmica' - 24 de julio

'Un sueño' - 25 de julio

'Sintonía' - 25 de julio

'Secret Invasion' (Episodio 6) - 26 de julio

Temporada 6 de 'Life Below Zero: Port Protection Alaska' (16 episodios) - 26 de julio

Temporada 1 de 'Pretty Freekin Scary' (7 episodios) - 26 de julio

Temporada 6 de 'Raven's Home' (5 episodios) - 26 de julio

Parte 2 de la Temporada 3 de 'The Witcher' - 27 de julio

'Paradise' - 27 de julio

'Today We'll Talk About That Day' - 27 de julio

'¿Asesinato? ¿Qué asesinato?' - 27 de julio

'La fiesta de pijamas' - 28 de julio

Estrenos en Amazon Prime Video del 24 al 30 de julio

'Maravilloso desastre' - 24 de julio

'Canta 2' - 25 de julio

Temporada 2 de 'Good Omens' - 28 de julio

'Asedio' - 28 de julio

Estrenos en HBO Max del 24 al 30 de julio

'El chico de oro' - 25 de julio

'Los tiburones del Cabo Cod' - 27 de julio

Temporada 4 de 'Harley Quinn' - 27 de julio

Temporada 2 de 'Teenage Euthanasia' - 28 de julio

Temporada 3 de 'How to with John Wilson' - 29 de julio

Estrenos en Disney+ del 24 al 30 de julio