Actualiza tu iPhone a iOS 16.5.1 lo antes posible para solucionar graves fallos de seguridad

Ya queda menos para que iOS 17 sea una realidad. Todo apunta a que en septiembre, Apple aprovechará el lanzamiento de los iPhone 15, iPhone 15 Max, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max para mostrar las bondades de su nuevo sistema operativo. Pero si actualmente no has probado la beta y usas iOS 16 en tu iPhone ,actualiza lo antes posible.

Principalmente porque Apple acaba de lanzar una actualización de emergencia en la que soluciona una serie de problemas de seguridad bastante graves. Y ojo, porque lanzaron la misma actualización hace un par de días, pero daba más problemas que soluciones.

Así que, no dudes en bajar la nueva versión que acaba de publicar Apple en la web de soporte, y que corresponde a iOS 16.5.1 (c). Esta letra hace referencia a una actualización de emergencia, por lo que el tema no es baladí.

Por qué es tan importante esta actualización del iPhone

Para empezar, hace referencia a las vulnerabilidades CVE-2023-32434, CVE-2023-32435 y CVE-2023-32439. Dos graves fallos de seguridad que afectan a los sistemas operativos de todo el ecosistema de Apple:

Navegador Safari 16.5.1

Sistema operativo iOS 16.5.1 e iPadOS 16.5.1

Sistema operativo iOS 15.7.7 e iPadOS 15.7.7

Sistema operativo macOS Ventura 13.4.1

Sistema operativo macOS Monterey 12.6.7

Sistema operativo macOS Big Sur 11.7.8

Sistema operativo watchOS 9.5.2

Sistema operativo watchOS 8.8.1

Por si no lo sabías, con iOS 16.5 han aparecido una serie de fallos en la funcionalidad de los iPhone, además de problemas con el navegador Safari y otros errores bastante molestos. Así que Apple lanzí una actualización que los solucionaba.

El problema es que la actualización daba más problemas que soluciones y la compañía de la manzana mordida se vio obligada a retirarla. Ahora, tal y como anuncian en la web de soporte, Apple acaba de lanzar una nueva actualización.

No dan demasiados datos, pero solucionan los problemas de navegación de Safari, ademas de solucionar las peligrosas vulnerabilidades CVE-2023-32434, CVE-2023-32435 y CVE-2023-32439 que afectan a prácticamente todo el ecosistema de la compañía de la manzana mordida.

Para instalar esta actualización, sigue los pasos indicados ya que son muy sencillos de realizar:

iPhone o iPad: ve a Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones automáticas y comprueba que Respuestas de seguridad y archivos del sistema esté activado.

Mac: selecciona el menú Apple > Ajustes del sistema. Haz clic en General en la barra lateral y, a continuación, haz clic en Actualización de software a la derecha. Haz clic en el botón Mostrar detalles