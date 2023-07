El mercado de teléfonos plegables imparable: Samsung consigue un 87% de cuota en este segmento

Claramente, la gama Samsung Galaxy Z ha revolucionado la forma en que los usuarios utilizan sus teléfonos móviles. Esto se debe a que ofrece nuevas posibilidades que se adaptan al estilo de vida actual de cada persona. Por este motivo, se ha convertido en un referente en el mercado tanto para especialistas como para los propios usuarios.

Además, los teléfonos con pantalla plegable se están convirtiendo en un segmento que ha llegado a la madurez comercial, como demuestra que el año pasado se vendieron casi 16 millones de smartphones plegables en todo el mundo -lo que representa un aumento del 70% en comparación con el año anterior-. Este crecimiento es una demostración de que este tipo de terminales se han convertido en una alternativa real y popular, y España no ha sido una excepción.

Los plegables de Samsung en España

Los usuarios españoles han acogido muy bien a los teléfonos plegables de Samsung, lo que ha llevado a un incremento del 70% en el volumen de ventas y un valor de mercado cercano a los 100 millones de euros. David Alonso, responsable del Negocio de Mobile Experience de Samsung Electronics Iberia, destaca que este crecimiento muestra la confianza de los usuarios españoles en la tecnología plegable de Samsung: "somos la primera compañía que ha logrado comercializar de manera exitosa y continuada esta tecnología, esta experiencia nos da una ventaja notable respecto a nuestros competidores, no solo en cuanto a la mejora de la tecnología plegable, sino que, además, nos apoyamos en un ecosistema de dispositivos conectados, que colaboran entre sí, para hacer la vida más sencilla a las personas". Además, la compañía se enorgullece de ser la primera en comercializar de manera exitosa y continua esta tecnología.

Samsung

Dentro de la gama Galaxy Z, el modelo más vendido ha sido el Galaxy Z Flip. Esto se debe a sus características y su precio competitivo. Este modelo ha representado el 73% de las ventas de smartphones plegables de Samsung en España durante 2022. Por otro lado, el Galaxy Z Fold, el buque insignia de la gama, ha experimentado un crecimiento del 46% en comparación con el año anterior, convirtiéndose en la opción preferida para los amantes de la tecnología plegable. A pesar de la creciente competencia en el mercado, Samsung sigue siendo líder con una cuota de mercado superior al 87%.

Javier Portillo, Head of Marketing Mobile Experience de Samsung Electronics en España, destaca la importancia de centrar la experiencia del usuario en la creación de productos. "Como pioneros en la categoría plegable, Samsung ha priorizado la creación de una experiencia única y completa para los usuarios". Además, su campaña Join the Flip Side ha demostrado cómo el Galaxy Z Flip se ha convertido en un referente en la industria. El ecosistema Smarthings de Samsung permite a los usuarios utilizar diferentes dispositivos de manera segura, sencilla e intuitiva, ya sea un portátil, televisor, smartphone o cualquier otro dispositivo conectado.

Unsplash

Gran respeto por el medio ambiente

Pero Samsung no solo se preocupa por la innovación y la tecnología, sino también por el planeta y las próximas generaciones. A través de su plataforma de sostenibilidad Galaxy for the Planet, la compañía se compromete a utilizar materiales reciclados y reducir la huella de carbono de sus productos y servicios. Un ejemplo de las acciones realizadas es que los smartphones de la gama Galaxy S23 vienen embalados en una caja fabricada con papel 100% reciclado, eliminando el plástico de un solo uso de los envases. Estas iniciativas están alineadas con el objetivo de Samsung de no generar residuos para el año 2025.

Unsplash

En el próximo evento Galaxy Unpacked, que se llevará a cabo el 26 de julio, Samsung presentará nuevas soluciones de movilidad y reafirmará su compromiso con el planeta y las generaciones futuras a través de su programa Galaxy for the Planet. La compañía continúa liderando la industria con su enfoque en la innovación, la sostenibilidad y la satisfacción del usuario.

No hay duda de que los teléfonos plegables de Samsung han cambiado la forma en que nos relacionamos con la tecnología y nos muestran un futuro prometedor en el que la funcionalidad y la conciencia ambiental van de la mano.