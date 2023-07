WhatsApp ya prueba una nueva forma de configurar dispositivos secundarios

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería que es líder actualmente en el mercado, está trabajando en una alternativa al escaneo de códigos QR para vincular dispositivos. Hasta ahora, para utilizar tu cuenta de WhatsApp en un dispositivo secundario era necesario escanear un código QR desde tu teléfono principal. Y, esto, para algunos, no es precisamente intuitivo.

Si bien escanear un código QR para configurar WhatsApp en un dispositivo secundario es fácil, puede haber situaciones en las que no sea posible. Por ejemplo, si la cámara principal de tu teléfono no funciona, no podrás configurar WhatsApp en ningún otro dispositivo, ya que no hay una forma alternativa de iniciar sesión en un dispositivo compañero.

Una buena idea por parte de WhatsApp

Para estos casos antes mencionados o cualquier otro que haga que los códigos QR no sean una opción, WhatsApp está trabajando en una opción llamada "Vincular con número de teléfono en su lugar". La plataforma propiedad de Meta, lo que está desarrollando, es un nuevo método de inicio de sesión que implicará ingresar un código de verificación de ocho dígitos enviado a tu teléfono

Una vez seleccionado este nuevo método de inicio de sesión, deberás ingresar el código de país y tu número de teléfono móvil. A continuación, WhatsApp generará y enviará un código de ocho dígitos a tu teléfono principal. Suena muy bien por sencillo y eficiente para todo tipo de situaciones.

WABetaInfo

Sin embargo, por el momento, la opción "Vincular con número de teléfono" solo aparece de manera funcional en WhatsApp Web, nada de las aplicaciones que existen -como por ejemplo la propia de iOS que incluyen los iPhone-. No obstante, considerando la redacción utilizada, es posible que Meta pronto amplíe esta función a dispositivos secundarios.

Las pruebas en Android sí han comenzado

Según los informes que han aparecido en WABetaInfo, esta opción alternativa ya está disponible en la última versión beta de WhatsApp para Android 2.23.14.18 al vincular una nueva instancia de WhatsApp en tu escritorio. Pero, además, algunos usuarios con iPhone han podido ver la funcionalidad de la que hablamos en la versión de prueba de la aplicación de mensajería.

Unsplash

La funcionalidad de varios dispositivos de WhatsApp se ha expandido considerablemente en los últimos años. Por lo tanto, esta alternativa al escaneo de códigos QR para vincular dispositivos secundarios será muy bien recibida por parte de los usuarios debido a que ofrece opciones de uso que son tan efectivas como sencillas de utilizar (y no hace que desaparezca la existente hasta la fecha). Cabe destacar que es posible que la opción "Vincular con número de teléfono en su lugar" no aparezca incluso si estás utilizando la última versión beta. Esto se debe a que su implementación también requiere una actualización del servidor por parte de WhatsApp.