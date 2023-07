El Xiaomi Mix Fold 3 tiene fecha de presentación, y está a la vuelta de la esquina

El presidente de Xiaomi, Lu Weibing, ha anunciado oficialmente que el Mix Fold 3 se lanzará antes de que acabe el verano de 2023. Respondió con esta noticia a una pregunta directa en la red social Weibo en los comentarios de una publicación sobre las nuevas fábricas que utiliza la compañía en Aisa.

La nueva Smart Factory fue anunciada oficialmente, y el primer modelo que se producirá en masa será precisamente el Mix Fold 3. Al parecer, se han realizado numerosas mejoras en los sistemas de fabricación para asegurar que el plegable de Xiaomi sea más delgado y resistente al mismo tiempo. Además, contará con cámaras donde la reconocida marca Leica colaborará -tal y como era de esperar-.

Fecha de llegada del nuevo Xiaomi Mix Fold 3

¿Y cuándo tiene previsto la compañía que el nuevo modelo sea oficial? Pues según la información, en el mes de agosto. Hay que recordar que el Mix Fold 2 se lanzó en el mismo momento del año pasado, por lo que parece que ese mes se ha convertido en una tradición para la llegada de nuevos dispositivos plegables de la firma asiática. Ese modelo, por cierto, tiene un grosor de 11,2 mm plegado, pero como indicábamos antes, Xiaomi ha logrado hacer que el Mix Fold 3 sea más delgado.

Xiaomi

Hay una mala noticia: según un rumor muy reciente, parece que el Mix Fold 3 estaría destinado únicamente al mercado chino y no tendrá un lanzamiento internacional oficial (como en la generación anterior, todo hay que decirlo). Sería una lástima, pero ya nos hemos acostumbrado a que las compañías chinas decidan no llevar sus dispositivos plegables más allá de su mercado local. Y esto pese a que Samsung lo hace desde el primer momento.

Lo que hay que esperar de este plegable

Se rumorea que el Mix Fold 3 vendrá con una cámara selfie bajo la pantalla principal; un zoom de 5x gracias a una cámara de tipo periscopio en la parte trasera; el procesador será un Snapdragon 8 Gen 2; y además incluirá soporte para carga inalámbrica de 50W. Estas especificaciones prometen ofrecer una experiencia de usuario excepcional y consolidar aún más la posición de Xiaomi en este segmento del mercado.

Xiaomi

Si bien es una lástima que el lanzamiento internacional del Mix Fold 3 pueda no ser una realidad, los entusiastas de la tecnología estarán esperando al mes de agosto para descubrir las sorpresas que Xiaomi tiene preparadas. Por cierto, como no puede ser de otra forma, el sistema operativo que utilizará es Android, por lo que no se cambia la forma de trabajar en la compañía China.