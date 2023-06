El MacBook Air de 15 pulgadas es un gran portátil, pero un tormento para arreglarlo

El nuevo MacBook Air de 15 pulgadas fue anunciado por parte de Apple en la convención para desarrolladores WWDC 2023. Este portátil ofrece una excelente calidad en todos sus apartados, siendo muy parecido en muchas cosas al modelo de 13,3 pulgadas. Gracias a un vídeo de iFixit se ha podido conocer cómo es en su interior y, también, si es o no complicado de arreglar.

Muchos son los que sienten curiosidad por conocer el funcionamiento interno de sus portátiles MacBook de Apple, pero no disponen de las herramientas ni los conocimientos necesarios para abrirlos y echar un vistazo para ver cómo ha trabajado la compañía de Cupertino. Gracias a iFixit, que es un sitio web que ofrece guías de reparación, piezas y herramientas para una amplia gama de dispositivos electrónicos, es posible conocer esto del último portátil que ha puesto en el mercado la firma norteamericana.

Lo más destacado que ha descubierto iFixit del MacBook Air de 15 pulgadas

De acuerdo con la publicación, el MacBook Air de 15 pulgadas tiene un diseño interno similar al del modelo de 13 pulgadas, siendo la diferencia más notable la presencia de dos altavoces adicionales (para sumar un total de seis). El desmontaje revela que el portátil cuenta con un único chip NAND de 256 GB para el almacenamiento -es el modelo básico del que hablamos-, lo que significa mayor lentitud que comparado con los modelos de 512 GB, 1 TB o 2 TB que incluyen un hardware más potente). Además, tanto la memoria RAM como el almacenamiento no se pueden actualizar por parte del usuario, lo cual se alinea con la filosofía de diseño de otros equipos de Apple, pero que para algunos no son buenas noticias.

Lamentablemente, aunque la placa base parece una obra de arte cuando se abre el equipo, no hay mucho más para ver, ya que el usuario no tiene mucho que manipular. Por lo tanto, las críticas que ha recibido la firma por la falta de opciones de actualización -y su complicado proceso de reparación- no ha cambiado prácticamente nada respecto a generaciones anteriores. En consecuencia, los usuarios si tienen problemas tendrán que pasar por el servicio técnico de forma irremediable y acometer el gasto correspondiente. Esto no quita para que el MacBook Air de 15 pulgadas sea un portátil tan potente como elegante.

Un ordenador que es una buena elección

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, más allá de las limitaciones mencionadas, el MacBook Air de 15 pulgadas sigue siendo un competidor formidable en el mercado de los portátiles. El dispositivo cuenta con una pantalla Retina de gran calidad que garantiza imágenes sorprendentes y colores vibrantes. Además, la inclusión del de un procesador Apple Silicon garantiza un rendimiento muy alto.

Apple

Más allá de sus impresionantes especificaciones técnicas, el MacBook Air de 15 pulgadas de Apple también tiene un diseño atractivo que fusiona el respecto con el medio ambiente y eficiencia energética. Vamos un equipo de vanguardia… pero que tiene pocas opciones de actualización y que repararlo es bastante complicado.