Cortana ya tiene fecha de caducidad en Windows, y Microsoft ha elegido sustituto: ChatGPT

Microsoft ha anunciado que eliminará Cortana como una aplicación independiente en Windows 10 y 11 a finales de este año. Este movimiento marca otro capítulo en la disminución de popularidad de este asistente digital, el cual nunca logró tener una importancia capital para los usuarios del sistema operativo de la compañía de Redmond.

Este asistente hizo su debut en 2014 como respuesta al Siri de Apple y al desarrollo de Google, pero desde un primer momento se vio que no era muy utilizado -algo que se hizo más evidente cuando Windows para teléfonos fue cancelado-. Vamos, que no fue una gran sorpresa que su uso no fuera muy grande.

Para sorpresa de casi todos, Cortana ha perdurado en el tiempo más de lo esperado. Pero este desarrollo quedó sentenciado cuando Microsoft lo separó del servicio de búsqueda de Windows y, además, la eliminó de la herramienta de instalación del sistema, donde su presencia resultaba confusa para muchos. Y, para colmo, Alexa llegó al sistema operativo de la firma norteamericana, por lo que prácticamente no había escapatoria para Cortana, que no era un mal desarrollo, pero que simplemente no cuajó.

Windows

Un adiós completamente anunciado el de Cortana

Por lo que se ha conocido en la publicación de la que hablamos, se dejará de dar a la aplicación Cortana en Windows, aunque su tecnología seguirá estando disponible como asistente de productividad en algunas aplicaciones -como Outlook y Teams-. Pero todo apunta a que esto es algo temporal debido a que ya se trabaja en Redmond en ofrecer un sustituto para hacer la vida más sencilla a los usuarios y que será parte integral de todo el sistema operativo con el paso del tiempo. Sí, hablamos de ChatGPT donde Microsoft ha invertido mucho debido a que piensan que el futuro va por este camino… y, por lo que parece, no están equivocados.

El caso es que el fin de Cortana estaba cantado. Incluso, el propio CEO de Microsoft, Satya Nadella, reconoció en algunas ocasiones que los asistentes virtuales como Cortana eran un callejón sin salida. Incluso, que "todos eran tontos", siendo especialmente crítico con Cortana: "teníamos un producto que se suponía que era la nueva interfaz para manejar información, pero que no funcionaba". Ahora, la apuesta es otra: la Inteligencia Artificial.

Microsoft

Windows se aprovechará del uso de la IA

Esto será así incluso en la nueva interfaz que será una realidad en Windows en no mucho tiempo (conocida como Copilot). Esta será la encargada de controlar el sistema operativo y las aplicaciones instaladas, y serán mucho más intuitivas con la implementación de la IA que aporta ChatGPT.

Opciones adicionales donde Cortana deja paso a la IA será el acceso por voz de Windows 11, que permitirá controlar la PC de una forma más cómoda; la implementación adicional de inteligencia artificial con ChatGPT en el buscador Bing, que permitirá realizar preguntas y obtener respuestas utilizando un lenguaje natural; e, incluso, la implementación en Microsoft 365 también serán mucho más completas y proactivas de cara a que los usuarios se vean favorecidos.