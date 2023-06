Las Apple Vision Pro ya son oficiales: unas gafas inteligentes con las que revolucionar el mercado

La espera ha sido eterna, pero por fin las gafas inteligentes se han convertido en una realidad. Un producto del que ya os hemos hablado a través de diferentes filtraciones en las que hasta hemos podido conocer su tecnología de pantalla. Y ahora por fin conocemos todos los secretos de las Apple Vision Pro. ¿Qué podemos esperar?

Hoy teníamos una cita muy importante con Apple, y el WWDC 23 ha dado mucho de sí este año. Aunque todos esperamos el "One More thing" de Tim Cook. Y no nos decepcionó en absoluto.

Así son las nuevas Apple Vision Pro, unas gafas inteligentes con mucho que ofrecer

Decir que las Apple Vision Pro no llegarán hasta el año que viene, y su precio de 3,499 dólares harán que sea un producto para pocos bolsillos, pero su funcionalidad es impresionante.

Hablamos de un casco que está cargado de cámaras para que podamos adentrarnos en la realidad virtual o realidad aumentada en función de nuestras necesidades. Algo que Apple llama Realidad Extendida al poder usar ambas tecnologías de imagen.

Un dispositivo de aspecto futurista y que nos recuerda mucho a las gafas de realidad virtual de HTC. En este caso, nos encontramos con que las Apple Vision Pro cuentan con controles a través de una corona digital.

A través de este elemento entraremos en la interfaz de las Apple Vision Pro y que recuerda mucho a macOS. Diseñada desde cero, pero con elementos que recuerdan a otros sistemas operativos de la firma con sede en Cupertino.

Muestra de ello es que cuentan con las mismas aplicaciones que vemos en iPadOS o iOS, incluyendo FaceTime, Apple TV o Apple Music por poner algún ejemplo. ¿Y si quieres hacer una videollamada? Antes habrás registrado tu cara para que use un avatar muy parecido a ti.

Además, podremos usar accesorios de Mac, como su teclado o ratón para interactuar con las aplicaciones de forma más cómoda, aunque también podremos usar gestos con las manos para acceder a ellas.

¿Y qué pasa con la imagen? Que finalmente ofrecen 23 millones de pixeles en dos paneles a través de sus lentes MicroLED que garantizan una experiencia de imagen sorprendente.

Además, si usas gafas podrás comprar unas lentes firmadas por Zeiss adaptadas a cada usuario. Pasando al hardware, en su interior esconde un procesador M2 modificado para las Apple Vision Pro y que es más silencioso.

Gracias a su potencia, Apple presume de que sus nuevas gafas de realidad mixta ofrecen 9 imagenes por segundo para evitar posibles mareos.

Un equipo que no llegará al mercado hasta 2024, y seguramente restringido al mercado americano a un precio de 3,499 dólares. ¿Valen la pena estas Apple Vision Pro? De momento es muy pronto para saberlo, pero por lo menos es un invento curioso.