Fire Max 11, así es el tablet más grande y potente que ha lanzado Amazon hasta la fecha

Sorpresa por parte de Amazon. No se esperaba, pero la conocida tienda online ha anunciado el lanzamiento de un nuevo tablet -y llega como parte de una nueva opción dentro de su catálogo-. Este es modelo más grande y potente que la compañía haya presentado hasta ahora, lo cual es importante, ya que compite en un segmento del mercado donde existe una gran competencia. Hablamos de la Fire Max 11.

El salto cualitativo que ofrece este nuevo modelo es muy importante, tanto que le permite competir con otros tablets del mercado que están pensados para ofrecer un buen rendimiento, como por ejemplo algunos Samsung Galaxy o los propios iPad de Apple. Esto sí, como es habitual en Amazon, la nueva Fire Max 11 cuenta con un precio que la hace realmente atractiva, por lo que se convierte en una serie opción de compra para los usuarios.

Amazon

Las características más importantes del Amazon Fire Max 11

Entre las opciones que se incluyen y que resultan más llamativas está el tamaño de la pantalla que ofrece. Este se ajusta a los estándares actuales para los tablets (especialmente para los que utilizan el sistema operativo Android), ya que cuenta con nada menos que 11 pulgadas. Su resolución llega a los 2.000 x 1.200 píxeles, lo que asegura una muy buena calidad de imagen. Además, cuenta con tecnologías que le permiten ofrecer un rango dinámico de colores muy alto.

El nuevo Amazon Fire Max 11 ofrece un rendimiento un 50% más veloz que cualquier modelo que la firma haya puesto a la venta hasta la fecha. Por lo tanto, la ejecución de aplicaciones no es un problema. Por cierto, cuenta con 4GB de RAM y un procesador MediaTek (MTK8188J) de ocho núcleos, por lo que tener varias apps abiertas a la vez no es problemática. Por otro lado, el nuevo modelo cuenta con WiFi 6, por lo que el acceso a Internet es excelente, con velocidades muy altas y, lo que es más importante, estables (aparte, no le falta Bluetooth 5.3 para el uso de accesorios como, por ejemplo, fundas con teclado). Por lo tanto, hablamos de un equipo que es muy completo, se mire por donde se mire como son todos los últimos productos lanzados por Amazon.

Amazon

Las cámaras del Amazon Fire Max 11 han dado un paso adelante, ya que las dos integradas son de ocho megapíxeles. Un par de detalles importantes es que la velocidad de carga que admite este nuevo producto llega a los 15W (hay que comprar el adaptador por separado, puesto que el incluido es de nueve vatios) y, por otro lado, su diseño difiere notablemente de las anteriores Fire que hemos visto, porque está fabricada en aluminio y presenta líneas más rectas.

Disponibilidad y precio

El nuevo Amazon Fire Max 11 ha sido presentado inicialmente en Estados Unidos, y se está a la espera que se confirme el resto de los países en el que será lanzado (es de esperar que España esté entre ellos). Su precio de partida es de 229,99 dólares para la versión con 64GB de almacenamiento, aunque hay otra con 128 gigas que llega a los 344,99$. Nada mal este nuevo modelo que supone un paso adelante para la compañía creada por Jeff Bezos.