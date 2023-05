Si te ha dejado de funcionar HBO Max en tu Fire TV Stick, haz esto para solucionarlo

La gama completa de dispositivos Fire TV Stick es una excelente opción que permite convertir cualquier televisor en un completo Smart TV (mejorando especialmente el sistema operativo). Este pequeño dispositivo brinda una amplia variedad de aplicaciones, pero entre todas estas posibilidades, existen algunas lagunas como por ejemplo el poder instalar de forma oficial HBO Max en el accesorio. Es posible instalarlo de forma independiente, pero algunos usuarios están reportando que la app ha dejado de funcionar. Te contamos cómo solucionar esto.

La opción que creemos más sencilla para efectiva esto es en la que se desinstala la aplicación que se utiliza y, posteriormente, conseguir una nueva (sí, hablamos de un archivo APK que es compatible gracias a que el sistema operativo de estos reproductores se basa en Android). ¿Y cuál es el problema existente para que HBO Max ya no funcione en los Fire TV Stick? Pues que la versión que tienes en uso ya no ofrece el soporte necesario para los cambios que se incluyen en la plataforma. Por lo tanto, hay que actualizar. Y, esto, se realiza de forma manual, ya que no se tiene acceso a la tienda oficial de Amazon debido a que el trabajo del que hablamos no está disponible.

Así seguirás disfrutando de HBO Max en tu Fire TV

Para continuar viendo HBO Max, primero debes acceder a la Configuración de tu reproductor de forma habitual y, allí, eliminar cualquier rastro de la aplicación de HBO Max. No se trata solo de desinstalarla, también es importante borrar la caché y los datos.

Para hacer esto, ve a los ajustes del Fire TV y, en la sección "Aplicaciones" dentro de "Gestionar las aplicaciones instaladas", selecciona HBO Max y presiona "Borrar caché" y luego "Borrar datos". Una vez que se hayan eliminado, el proceso es muy rápido, solo te queda desinstalar la aplicación de HBO Max para no dejar ningún rastro (esto se hace de forma habitual en el sistema operativo del dispositivo).

Con estos pasos completados, ahora puedes volver a instalar la aplicación. Todo lo que necesitas hacer es descargar la aplicación "Downloader" que puedes conseguir en la tienda oficial de Amazon y, a continuación, da uso a este enlace para obtener el archivo APK con la última versión de la aplicación HBO Max.

Instala el archivo que has descargado

Una vez que has conseguido el fichero, simplemente accede al explorador de archivos que viene incluido con Downloader, busca el archivo .APK que ya tienes en el almacenamiento del reproductor que está en la carpeta "Descargas" y procede a instalarlo. Una vez que finalice el proceso, tendrás HBO Max en tu Fire TV (eso sí, tendrás que iniciar sesión nuevamente con tu cuenta para comenzar a disfrutar del contenido).