Cómo instalar HBO Max en tu Amazon Fire TV Stick

Después de lo que ha parecido una gran espera, por fin recibimos en España a HBO Max. Hablamos del que promete ser la pesadilla de otros servicios de contenido bajo demanda bien afianzados en nuestro país, al menos por el momento.

Para empezar, mencionar que HBO Max dispone de un catálogo de series, películas y documentales que nada tiene que envidiar a otras gigantes como Amazon Prime Video o Netflix. Es cierto que no han añadido todo el contenido de HBO, faltan algunas temporadas de determinadas series, están volcando todos los datos para que estén disponible lo antes posible.

Por no hablar de que han logrado superar el problema que estaba siendo un verdadero bache en su camino al ascenso. Ahora llegan con su aplicación renovada al 100%, ofreciendo así la mejor experiencia de usuario.

Así podrás usar HBO Max con tu Amazon Fire TV Stick en pocos minutos

WarnerMedia descubrió a tiempo el mal desarrollo de la aplicación, por lo que antes del lanzamiento de HBO Max, solucionó el problema, por lo que ahora podemos encontrarnos con una app renovada y mucho más funcional.

Y esto no es todo, ya que HBO Max no ha aterrizado con las manos vacías, pues tienen la mejor oferta para convertirte en nuevo usuario. Hablamos de una increíble promoción para poder suscribirte por un precio de solo 4,99 euros al mes.

El problema es que HBO Max no es compatible con todas las plataformas, y de momento no puedes instalar esta app en tu Amazon Fire TV Stick. Como curiosidad, decir que en Estados Unidos sí que puedes instalar la aplicación en tu reproductor multimedia, pero la app no está disponible, por lo menos de momento, en nuestro país.

A pesar de que ahora la aplicación de HBO Max no tiene compatibilidad con los Fire TV de Amazon, es probable que esto cambie próximamente. Aunque mientras esperamos que esto se solucione, lo puedes descargar de forma manual fácilmente.

Lo primero que debes hacer es descargar el APK de HBO Max a través del siguiente enlace. A continuación, mediante la aplicación Send Files to TV, disponible en este enlace, vas a tener que conectar tu smartphone al Fire TV usando la app y enviar la APK. El archivo APK solo se tiene que descargar, así que cuando esté en el dispositivo de Amazon, solo tendrás que abrirlo para su instalación. Para ello tan solo deberás habilitar la instalación de terceros.