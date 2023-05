Apple lanza los auriculares Beats Studio Buds+: transparentes y de una gran calidad

Apple ha anunciado oficialmente los Beats Studio Buds+. Estos auriculares tipo earbuds han llegado con su llamativo diseño transparente que, sin duda alguna, recuerda al de los Nothing Ear. Estos nuevos cascos ofrecen unas características de lo más interesantes que les hacen ser una buena opción de compra en un mercado que, actualmente, está completamente saturado y en el que es complicado hacerse un hueco.

Gran diseño... y lo mismo ocurre con el sonido

El diseño mantiene las líneas que son habituales en esta compañía. Además del llamativo acabado transparente, este modelo también se puede conseguir en colores blanco y negro. Como es habitual en los accesorios de este tipo, incluyen resistencia IPX4 al agua, por lo que ni el sudor ni la lluvia les afectará lo más mínimo.

Entre sus especificaciones más interesantes, hay que destacar que cuentan con cancelación de ruido activa y, además, incluyen un modo transparencia que permite prestar atención al entorno cuando sea necesario. Hay que destacar que la propia Apple indica que los Beats Studio Buds+ ofrecen una presión de cancelación 1,6 veces más que en modelos anteriores de la firma. Esto se consigue gracias a la incorporación de mejores micrófonos y a un "algoritmo inteligente de orientación por voz" que mejora la claridad en las llamadas telefónicas.

Apple

En cuanto a la calidad de sonido, este accesorio incluye audio espacial, así como Dolby Atmos. Además, cuentan con un "transductor patentado de dos capas" que reduce la distorsión y al mismo tiempo ofrece bajos mejorados, lo que siempre es positivo a la hora de disfrutar de todo tipo de contenidos. Es decir, que convencerán sí o sí, incluso a los más exigentes.

Muy bien la batería de los Beats Studio Buds+

La compañía indica que la duración de batería llega 36 horas en total -sumando la integrada en la funda de transporte-, y hasta 9 horas de reproducción para cada auricular. Esto representa una mejora significativa en comparación con su predecesor. Aparte, el fabricante asegura que, con solo cinco minutos y gracias a la función Fast Fuel, se puede obtener una hora de uso. Esto es positivo y seguro que saca de más de un apuro.

Apple

En busca de proporcionar una experiencia de uso más segura y rápida, este modelo es compatible con funciones como Google Fast Pair y Audio Switch para facilitar la conexión y el cambio entre dispositivos. Además, también es compatible con "Find My", lo que permite localizar este producto en caso de que no sepas dónde lo has dejado (esto es posible tanto en iOS como en Android).

Disponibilidad y precio

La compañía norteamericana ha indicado que, por el momento, están disponibles en Estados Unidos, China y Canadá a un precio de unos 160 euros al cambio. Es seguro que se lanzarán en más mercados, entre los que lógicamente estará España, y habrá que ver si consiguen superar en ventas al modelo de Nothing al que tanto se parece en su versión transparente.