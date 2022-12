Cómo calibrar con el iPhone los auriculares inalámbricos Apple AirPods

Los auriculares Apple AirPods son de los mejores que puedes comprar en la actualidad, ya que ofrecen una libertad de movimiento excelente y, además, cuenta con una calidad de sonido que está fuera de toda duda. Pero, quizá, no aprovechar al máximo este accesorio y puede darte algo más en este apartado. Te mostramos cómo conseguirlo.

Lo que te proponemos es que realices una calibración de los AirPods para de esta forma exprimir al máximo todo lo bueno que tiene su hardware (que no es poco). Para hacer esto no es necesario que vayas a una tienda especializada o acometer un proceso que es extremadamente complicado y largo. Ni mucho menos. Gracias al iPhone con el que tienes sincronizados los auriculares, puedes realizar el proceso sin el más mínimo problema. Y, todo esto, sin riesgo alguno para la integridad de los cascos.

Así hará un calibrado de los Apple AirPods

Al realizar un calibrado de los auriculares, lo que consigues es que ambos elementos funcionan de una forma similar y, de esta forma, que se combinen de la mejor forma posible (por lo tanto, el volumen será exactamente el mismo y, además, la gestión del sonido es idéntica). El resultado es que tienen la mejor experiencia de uso posible y podrás disfrutar de una potencia de altos y bajos inmejorable. Esto es lo que tienes que hacer:

Ponte los auriculares de forma habitual y, desde el teléfono, comienza con la reproducción de música desde la fuente que consideres oportuna (te recomendamos una lista de reproducción, para que no tengas problemas).

Ahora, dando uso a los botones de volumen el iPhone, baja este al mínimo posible hasta que dejes de escuchar la música.

Pixabay

En la pantalla del smartphone desliza hasta que veas el Centro de control del teléfono y, luego, pulsa en el botón Bluetooth. Ahora, los AirPods están desconectados del dispositivo… pero no te los quites.

Reproduce música de nuevo, que escucharás en los altavoces del iPhone y, de nuevo, baja el volumen hasta que no escuches nada.

Ahora conecta de nuevo los AirPods (es posible que tengas que utilizar para ello el Centro del control del teléfono). Ahora Comprueba que el volumen funciona y sube al máximo el sonido quitándote antes los cascos. Hecho esto, ya puedes utilizar de forma habitual los auriculares con una sincronización perfecta y aprovechando su máximo potencial.

Si en algún momento detectas que la calidad de sonido de los Apple AirPods no es la correcta, puedes repetir el proceso de calibrado con el iPhone. No hay problema con esto y, debido a lo sencillo del proceso y los buenos resultados que se consiguen, no es mala idea que de vez en cuando completes la calibración para que estés completamente seguro de que siempre sacas el máximo partido a tus auriculares.