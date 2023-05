Google I/O 2023: estos son los anuncios más importantes más allá de los móviles

En el evento Google I/O 2023 hubo bastantes anuncios que son importantes, más allá de los nuevos teléfonos (incluyendo el plegable de la firma de Mountain View). Se mostraron muchos nuevos productos y servicios impresionantes, y te vamos a mostrar lo que son más relevantes para que lo tengas todo muy claro.

La Inteligencia Artificial está en todas partes

Como podrás haber adivinado, la inteligencia artificial (IA) estuvo en todas partes durante el evento. La compañía anunció varias formas con las que mejorará sus productos con el uso de esta herramienta, desde el nuevo Magic Composer en la aplicación de Mensajes de Google hasta las nuevas características geniales que llegarán a Google Maps y Fotos.

Google

Evidentemente, Google Bard es la punta de lanza de la firma. Por cierto, la compañía ha eliminado la lista de espera para acceder a la prueba, por lo que ahora todos tienen la posibilidad de jugar con el chatbot actualizado. Por ahora habrá una aplicación independiente, ya que la idea es integrar el desarrollo en varias aplicaciones y servicios.

Google Search, mucho más potente

Desde hace tiempo se había especulado respecto a que Google integraría la IA generativa en la búsqueda para desafiar a Bing/ChatGPT. Después de todo, la IA ha sido una gran parte de la búsqueda durante mucho tiempo. En el evento de ayer, la firma reveló un nuevo experimento de búsqueda que permitirá a los usuarios probar su Inteligencia Artificial generativa. Esto debería permitir que las búsquedas comprendan mejor las preguntas,lo que ahorrará tiempo al no tener que buscar la respuesta correcta.

La nueva experiencia de búsqueda aún no está disponible, pero ya puedes apuntarte a la lista de espera a través de la aplicación de Google.

Android 14 y Wear OS 4

Android 14 lleva tiempo en fase de prueba, pero Google habló un poco más acerca de la próxima actualización y de las características que podemos esperar. Por ejemplo, los usuarios obtendrán con la nueva versión una personalización Material You mayor en la pantalla de bloqueo. Además, llegará Ultra HDR, una función que hará que las fotos destaquen. También hay una serie de nuevas características de privacidad, mejoras en las animaciones de retroceso predictivas y más.

Google

Android 14 Beta 2 ya está disponible para los Pixel, y el Programa beta ahora está abierto a más compañías que utilizan Android.

Pero eso no es todo. Google también se tomó el tiempo de mostrar un adelanto de la próxima actualización de Wear OS (la cuarta). Con ella, la compañía promete una mejor vida útil de la batería; mejores características de accesibilidad; más opciones para las pantallas de reloj; y, finalmente, una función de copia de seguridad y restauración. Algunas aplicaciones muy esperadas también están en camino, como Gmail y Calendar. Aún no estamos seguros de qué relojes serán elegibles para la actualización, ya que no se indicó nada al respecto.

Tablet Pixel transforma tu idea de un centro de hogar inteligente

Aunque no obtuvimos un nuevo Nest Hub, Google dejó claro que el Pixel Tablet será parte de esta gama de producto para el hogar. Este tablet con Android 13 con una pantalla de 11 pulgadas que hace todo lo que esperas de una tableta. Pero Google le ha dado al dispositivo un nuevo propósito al incluir una base de carga. De esta manera, se transforma en un accesorio de visualización inteligente, permitiéndote controlar tus dispositivos inteligentes mientras aún puedes interactuar con tus aplicaciones favoritas.

La mejor parte es que llega con Chromecast incorporado, por lo que puedes transmitir fácilmente tu contenido del Pixel Tablet de Google mientras está en modo de base.