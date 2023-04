Estrenos que llegan a Prime Video en mayo de 2023: todas las series y películas

La plataforma Prime Video, que es propiedad de Amazon, ha anunciado lo más interesante que tiene previsto estrenar en el mes de mayo de 2023. Te lo vamos a mostrar para que apuntes todo lo que te puede resultar interesante entre las películas y series que son novedad en el servicio VOD del que estamos hablando.

Si te gustan las series que mezclan acción y terror, estás de enhorabuena, ya que Prime Video tiene una nueva opción que, posiblemente, te llame la atención. El estreno se podrá ver desde el día 26 de mayo y tiene por nombre The Gryphon. Encontrarás la historia de tres adolescentes que no encajan bien en el lugar en el que viven y que, por casualidad, descubren la historia de un monstruo que acaba con los mundos llamado Grifo. La ficción se torna en realidad y se irán sucediendo problemas que, de no resolverse, acabarán con sus conocidos e incluso con todo lo que conocen. Y, todo esto, dentro de La Torre Negra, que será el centro neurálgico de la trama. Si algo tiene esta creación es que es entretenida y bastante disfrutable, por lo que no dudes en darle una oportunidad.

La película más interesante que podrás disfrutar como estreno en la plataforma de Amazon es ¡Hasta la madre del Día de las Madres! Es una comedia que consigue enganchar a casi todo el mundo, ya que la mezcla de dos familias que no pueden ser más diferentes hace que una pareja esté al borde de un ataque de nervios (y eso que su relación no pasa por el mejor momento posible). Muchos momentos divertidos y que incluso hacen pensar consiguen que muchos se pongan en la piel de los protagonistas... y esto hará que aparezca el cariño hacia ellos. Se estrena el 5 de mayo y es una opción que puede ser entretenida para casi toda la familia.

Más estreno para mayo de 2032 en Prime Video

Te dejamos una lista con todas las nuevas opciones que son destacables en la plataforma y, por lo tanto, podrás tener un buen control de lo que deseas ver cuando estés en casa disfrutando de los contenidos de este servicio de Amazon.

Series

The Ferragnez: estreno de la segunda temporada el 18 de mayo

Paranoia Agent: estreno de la primera temporada el 26 de mayo

Hay que recordar en este apartado que cada semana hay estrenos de la serie Citadel, una de las grandes apuestas de Prime Video para este año 2023, por lo que no dejes pasar cada nueva entrega en el mes de mayo de 2023.

Películas

Halloween Kids: estreno el 4 de mayo

Irati: estreno el 5 de mayo

Lewandowski: The Unknown: estreno el 15 de mayo