Prime Video quiere que escuches mejor los diálogos en sus contenidos, ¿cómo?

Prime Video, la plataforma de vídeo de Amazon, ha presentado una nueva función llamada "Dialogue Boost". Esta permite a los espectadores aumentar el volumen del diálogo con relación a la música de fondo y los efectos, y está disponible por el momento en una selección limitada de originales -series y películas- de la plataforma.

Según Amazon, inicialmente creó la función para clientes de Prime Video que tienen problemas de audición, lo que tiene todo el sentido del mundo. Pero ha decidido que cualquier persona pueda utilizar esta herramienta para adaptarse a sus preferencias de escucha personales al consumir contenidos de su plataforma de vídeo en streaming.

Una buena decisión por parte de Amazon

Funciones similares de mejora de diálogos están disponibles en sistemas de sonido muy especializados. Sin embargo, Prime Video se convierte con esta decisión en el primer servicio de transmisión global en ofrecer dicha función que, para muchos, será toda una bendición.

La compañía ha dejado claro cuál es su objetivo: "En Prime Video, nos comprometemos a crear una experiencia de transmisión inclusiva, equitativa y agradable para todos nuestros clientes". Además, Raf Soltanovich, vicepresidente de tecnología de Prime Video y Amazon Studios, añadió que "nuestra biblioteca de contenido con subtítulos y descripción de audio continúa creciendo, y al aprovechar nuestras capacidades tecnológicas para crear innovaciones pioneras en la industria como Dialogue Boost, estamos dando otro paso para crear una experiencia de transmisión más accesible".

Dialogue Boost analiza el audio original de una película o serie y, una vez que identifica los puntos en los que el diálogo puede resultar difícil de escuchar, se aíslan los patrones de habla y se mejora el audio para hacer el diálogo más claro. Según la propia Amazon, el enfoque basado en Inteligencia Artificial ofrece una mejora específica en las partes del diálogo hablado en lugar de una amplificación general en el canal central de un sistema de teatro en casa.

Los contenidos compatibles en su lanzamiento

La función está disponible en todo el mundo en algunos de los contenidos originales de Amazon -por ahora únicamente en inglés-: Entras las posibilidades están las series "The Marvelous Mrs. Maisel", "Tom Clancy's Jack Ryan" y "Harlem". Entre las películas, se encuentran las siguientes: "The Big Sick", "Being the Ricardos" y "Beautiful Boy". Amazon dijo que añadirá soporte para Dialogue Boost en más títulos este mismo año.

Dialogue Boost está disponible en todos los dispositivos que admiten Prime Video. Para acceder a su uso, simplemente se tiene que acceder a los detalles de contenido y, allí, se indica si está disponible la función. Durante la reproducción, los usuarios pueden elegir qué nivel les gustaría utilizar a través del menú desplegable de audio y subtítulos: existen medio y alto por el momento.