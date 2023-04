Nuevo POCO C51, un móvil completo que sorprende por menos de 90 euros

Resulta sorprendente la cantidad de terminales que Xiaomi tiene en el mercado, especialmente si tenemos en cuenta que las marcas Redmi y POCO son propiedad de la compañía. Hoy, esta última ha anunciado un nuevo modelo que tiene como objetivo ofrecer una solución completa para aquellos que buscan un smartphone barato que les permita realizar todas las tareas que se demandan a un dispositivo de este tipo.

El dispositivo en cuestión es el POCO C51, que cuenta con características llamativas, como el sistema operativo Android 13 Go Edition, desarrollado por Google, que reduce al mínimo los elementos integrados y ofrece una experiencia de uso fluida y eficiente. Además, el dispositivo cuenta con opciones de conectividad avanzadas y es posible instalar una amplia variedad de aplicaciones y juegos.

Lo esencial del nuevo POCO C51

La pantalla del POCO C51 es de 6,5 pulgadas con resolución HD+ y una respuesta táctil de 120Hz, lo que lo sitúa en el mercado de los dispositivos de gama baja. La pantalla es suficiente para ver vídeos de YouTube y navegar por Internet, lo que permite que las dimensiones del dispositivo sean de 164,9 x 76,75 x 9,09 milímetros y su peso de 192 gramos. El diseño destaca por ser bastante plano y cuenta con un acabado trasero de plástico que simula ser piel.

POCO

En cuanto al hardware principal de este equipo de Xiaomi, el procesador es un MediaTek Helio G36 de ocho núcleos que trabaja con frecuencias por encima de los 2GHz y cuenta con 4GB de RAM y un almacenamiento de 64 gigas (ampliable). Esto permite que el teléfono funcione de forma fluida. La batería integrada es de 5.000mAh y asegura más de un día de uso habitual, y la carga que ofrece el dispositivo es de 10W.

Algunos detalles más de este teléfono y su precio

Las cámaras integradas son básicas, con dos sensores en la parte trasera y uno de cinco megapíxeles para selfies, lo que no permite esperar fotos perfectas, pero sí suficiente para compartir por WhatsApp. La conectividad está bien resuelta, ya que cuenta con WiFi y Bluetooth, aunque tiene la desventaja de que el puerto de carga no es USB tipo C. El lector de huellas está integrado en la parte trasera del dispositivo como medida de seguridad.

POCO

El precio del POCO C51 es uno de sus principales atractivos, porque se encuentra alrededor de los 88 euros al cambio, lo que puede ser definitivo para aquellos que no necesitan funciones avanzadas. El dispositivo está disponible en colores azul y negro, pero se desconoce la fecha en que llegará a España.