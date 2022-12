¿Tu Xiaomi no funciona bien? Pasos para dejarlo como nuevo sin peligro

Ya sea debido a una mala instalación de aplicaciones o a que el sistema operativo se ha degradado en exceso, es posible que tu dispositivo Xiaomi no funcione correctamente. Si has probado varias opciones para solucionarlo y ninguna funciona, te mostramos un método radical que te dejará como nuevo el terminal.

Hablamos de lo que se conoce como una Restauración de fábrica. Esto lo que hace es dejar el equipo como el día que lo sacaste de la caja, por lo que tienes incluso que realizar la configuración inicial. Una excelente idea que tiene algo que debes tener muy en cuenta: todos los datos que tengas guardados debes copiarlos a un sitio seguro, ya que serán eliminados. Incluso, las aplicaciones desaparecen, por lo que tendrás que instalarlas de nuevo. Ojo con esto, especialmente con los avances en algunos juegos.

Pasos para Restaurar de fábrica un dispositivo Xiaomi

Al existir la personalización MIUI en los Xiaomi, las acciones a realizar son algo diferentes al resto de modelos con Android (pero no mucho). De todas formas, no hay complicación alguna y el terminal no corre peligro alguno -no así los datos que tienes, tal como hemos explicado antes-. Sin más, este es el proceso que debes completar para conseguir que tu equipo esté como nuevo -por dentro, claro-:

Accede a la Configuración del equipo de forma habitual, por ejemplo, pulsando en el icono con forma de engranaje.

Busca ahora el apartado de lista que ves en la pantalla llamado Acerca del teléfono. Entre las opciones disponibles verás una denominada Copia de seguridad y restablecimiento. Accede a ella.

Verás diferentes acciones que puede realizar, pero la que te interesa es Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica). Entras en una ventana en la que se pide confirmación y, además, en la zona inferior tienes que elegir Eliminar todos los datos.

Se te pedirá el PIN y, una vez que lo introduzcas, aparece una advertencia en pantalla que dura 10 segundos, Pasado este tipo, el botón Aceptar podrás pulsarlo y es lo que tienes que hacer.

Ahora no queda más que esperar a que el proceso termine debido a que has finalizado.

No es nada complicado ejecutar la herramienta que deja un dispositivo de Xiaomi como nuevo y que los fallos que hacen que no puedes utilizar de manera habitual desaparezcan. Recuerda, de nuevo, que hacer una copia de seguridad de los datos que tienes en el equipo es vital, ya que estos se eliminan y no hay forma alguna de recuperarlos.