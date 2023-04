Así puedes utilizar Google Maps en el coche sin tener que utilizar Internet

Es posible que en alguna ocasión has intentado utilizar la aplicación Google Maps para que te indique la ruta que debes seguir para llegar a un lugar, pero como no tenías conexión a Internet te ha sido imposible. Pues bien, te vamos a mostrar cómo conseguir que esto no sea un problema independiente del motivo por el que te ocurre esto.

Para lograr este objetivo, lo que tienes que hacer es dar uso a una función que puede ser que no conozcas y que resulta bastante útil como vas a comprobar: la posibilidad de descargar mapas de ciertas regiones al propio teléfono o tablet. De esta forma, aunque no tengas conexión a Internet, siempre que la descarga cubra los dos puntos -salida y llegada- que utilizarás. De esta forma, podrás utilizar Google Maps de forma completa con las indicaciones habituales y con toda la información disponible (desde la velocidad de cada tramo hasta los lugares en los que hay semáforos).

Descarga mapas en Google Maps

Conseguir esto es realmente sencillo, y no tienes que dar uso a una opción que está muy escondida en la aplicación de la que hablamos -que está disponible tanto para el sistema operativo iOS como para Android-. Por cierto, las descargas tienen un tiempo máximo de uso. Una vez pasado este, se muestra un aviso y si no se realiza una actualización, se eliminan del terminal con el objetivo de recuperar espacio de almacenamiento. Esto es lo que tienes que hacer hacerte con la región que te interesa:

Abre la aplicación Google Maps de forma habitual y, una vez que estás en la pantalla principal, pulsa en el icono del perfil que tienes (está en la zona superior derecha).

En el menú que ves en la pantalla, busca la opción que se llama Mapas sin conexión y entras en un nuevo apartado en el que verás los mapas que ya has descargado, si has hecho esto antes. Para conseguir uno nuevo, pulsa en Selecciona tu propio mapa, que es la primera opción que verás.

SmartLife

En el terminal verás un espacio rectangular que es el de selección y puedes mover hacia el lado que te interesa para realizar la descarga (puede realizar incluso zoom para que se cubra más terreno. Una vez que estés conforme, pulsa en Descargar y comienza el proceso.

Una vez que termines, ya has acabado y puedes utilizar la app sin que tengas que acceder a Internet.

SmartLife

Como ves, no es nada complicado conseguir lo que necesitas para poder utilizar mapas en Google Maps de forma local. Puedes tener varios mapas y, por lo tanto, tener todo perfectamente preparado cuando salgas de vacaciones sin que por este motivo acabes con los datos que tienes en tu tarifa, por poner un ejemplo.