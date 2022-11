Cómo compartir con la aplicación Google Maps una ubicación paso a paso

Seguro que en más de una ocasión alguno de tus amigos no daba con el sitio donde habías quedado con él. Y la solución no ha sido otra que esperar hasta que la situación ha cambiado. Gracias a Google Maps, esto es algo que no tiene que volver a pasar, ya que existe la posibilidad de compartir una ubicación. Y, por lo tanto, que nadie se vuelva a liar a la hora de llegar al punto de encuentro.

Para dar uso a esta funcionalidad en Google Maps, lo que se tiene que utilizar es la función de establecer un PIN. Esta, que hay muchos que no conocen exactamente las opciones que ofrece, posibilita el compartir el punto exacto elegido y, por lo tanto, que lo puedan recibir los amigos o familiares con los que te has quedado. Es decir, exactamente lo que necesitas para no tener que esperar a nadie más debido a que no encuentra el sitio exacto en el que se ha quedado. Es el final de las excusas.

Así estableces un PIN y lo compartes en Google Maps

A continuación, te dejamos los pasos que tienes que dar para conseguir esto de una forma sencilla en la aplicación de Google (es posible hacer esto desde la versión de navegador, pero lo habitual es que lo necesites cuando estás en el lugar donde has quedado y sea la app lo que tienes que usar). Esto es lo que tienes que hacer:

Abre la aplicación Google Maps de forma habitual y, una vez que está activa en el teléfono, busca el lugar en el que has quedado (ya sea de forma manual o con el cuadro que hay en la zona superior).

Ahora, una vez que la tienes localizada, pulsa de forma continuada en la pantalla del terminal hasta que veas que aparece el PIN que marca el sitio específico. Por cierto, las coordenadas las puedes ver ahora en el cuadro que hay en la zona superior de la pantalla.

Busca en la zona baja la opción llamada compartir y, al pulsarla, verás que aparece el proceso para hacer esto (puedes desde enviar la información por correo o mediante una aplicación de mensajería como WhatsApp o Telegram).

Ya has finalizado de compartir una ubicación con Google Maps.

Como has visto, es de lo más sencillo conseguir establecer un PIN y compartirlo con Google Maps. Lo interesante es que puedes mandar tantos como quieras, ya que no hay un límite en la aplicación para ello. Por lo tanto, no es de extrañar que esta aplicación sea considerada como una de las mejores que tiene la compañía de Mountain View tanto para el sistema operativo iOS como para Android.