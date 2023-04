ESPJ: qué es y cómo funciona

Una ESPJ es una Entidad sin Personalidad Jurídica. Se trata de una manera de generar una asociación laboral o profesional con otras personas sin la necesidad de tener una personalidad jurídica.

A través de una ESPJ los autónomos que deseen emprender uniéndose a otros trabajadores autónomos en su misma situación pueden hacerlo. Se trata, tal y como indican desde Cegid Billage de un espacio seguro para arrancar un proyecto, comprobar si la idea funciona y avanzar poco a poco sin que los gastos y obligaciones de una empresa con forma jurídica.

Una de las formas más habituales de ESPJ es la comunidad de bienes. Desde Axer Consulting señalan que en este tipo de entidad no existe capital mínimo, hay un mínimo de 2 socios, pero no existe máximo, se tiene una responsabilidad ilimitada, los socios tributan el IRPF por separado, los beneficios se repartirán en proporción a lo aportado, no se necesita fijar una finalidad concreta y tampoco es necesario un contrato para que pueda surgir este tipo de entidad.

En el caso de la comunidad de bienes para formalizar la asociación entre los autónomos que la conforman bastará con un acuerdo privado entre ellos. En el caso de que cualquiera de los socios aporte derechos reales o bienes inmuebles, estos se formalizará mediante escritura pública ante notario.

Un mínimo de dos socios

A la hora de constituir una comunidad de bienes es importante que como mínimo haya dos socios para constituirla, los socios comuneros tienen responsabilidad solidaria y subsidiaria ante las deudas adquiridas y contraídas con terceros, además, cada uno de los socios tributará su propio IRPF. Cabe mencionar que esta fórmula está regida por el Código de Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en cuanto a derechos y obligaciones.

Por último, para poder constituir una ESPJ los socios deberán optar por ser o socios trabajadores, esto es, los que forman parte de la ESPJ y además, trabajan en ella percibiendo un salario en contraprestación o podrán ser socios capitalistas, que son aquellos socios de la ESPJ pero solo a nivel económico poniendo parte del capital.