Así son los nuevos Nothing Ear (2), que son diferentes por fuera y por dentro

Si hay una compañía que ahora mismo lanza dispositivos que son diferentes, esta es Nothing. La firma acaba de anunciar unos nuevos auriculares que mantienen su diseño diferente, ya que son transparentes. Y, además, han experimentado mejoras en apartados tan importantes como la calidad de sonido. Te contamos las novedades que incluyen.

El modelo en concreto son los Nothing Ear (2), y estéticamente son realmente atractivos y mantienen una ergonomía excelente para que puedas utilizarlos durante muchas horas seguidas sin que notes molestia alguna. Y, aquí, se encuentra uno de los avances de estos auriculares: ha conseguido el fabricante reducir sus dimensiones sin perder nada en el apartado del sonido y, como no, de la usabilidad, ya que no se prescinde de los bastones. Un gran trabajo, por lo tanto.

Un sonido que mejora en los Nothing Ear (2)

Hay un avance importante tanto en la reproducción de los detalles de la música que suena como en la fidelidad de las frecuencias (especialmente las altas). Y, todo esto, acompañado de una potencia que sorprende, ya que el volumen que se consigue es bastante importante gracias al uso de grafeno en los diafragmas de 11,6 milímetros. Aparte, y esto es muy relevante, se incluye en los Nothing Ear (2) cancelación activa de ruido, que llega a los 40dB y que supone un paso muy positivo desde la primera generación debido a que la efectividad es superior.

Nothing

Esta última función consta de tres niveles que se pueden configurar y, lo cierto, es que ofrecen una buena precisión, ya que se utilicen el mismo número de micrófonos que se integran y que, además, se pueden utilizar con gran calidad a la hora de contestar llamadas al sincronizar por Bluetooth 5.3 este accesorio con diferentes dispositivos y sistemas operativos (no hay problema con iOS, Android, Windows, etc.).

En lo que tiene que ver con la autonomía que permiten los Nothing Ear (2), hay que decir que según el fabricante es posible dar uso a los auriculares hasta un total de 22,5 horas aprovechando la batería que se integra en la funda de transporte (con la cancelación activa, el tiempo baja lógicamente hasta las cuatro). Por otro lado, hay que destacar que el puerto de carga es USB tipo C y que a este producto no le falta carga inalámbrica compatible con el estándar Qi.

Nothing

Detalles muy buenos junto a un precio atractivo

Además de ofrecer resistencia al agua para competir con cualquier otro modelo tipo earbuds que hay en el mercado, hay que destacar que este es un modelo que cuenta con conexión dual para poder cambiar de dispositivos rápidamente en el caso de ser necesario. E, incluso, se incluye un control de presión de los bastones para evitar molestias (y, como no, el uso de gestos para controlar las reproducciones).

Con un peso de cada auricular de únicamente 4,5 gramos, el precio de puesta a la venta de los Nothing Ear (2) es de 149 euros, una cantidad que está bastante bien teniendo en cuenta el buen sonido que ofrecen y, además, su diseño que sin duda alguna es completamente diferencial.