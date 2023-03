Huawei no tira la toalla en los tablets, se conoce todo de su siguiente modelo

Si alguno pensaba que Huawei tiraba la toalla en el mercado de los tablets, se acaba de conocer que esto no es así. La firma asiática tiene cerca lanzar un nuevo modelo que le coloque entre las opciones más llamativas del mercado. Y, por lo tanto, mantiene su apuesta por estos dispositivos que se han convertido en una buena opción para muchos usuarios.

El equipo será una evolución de uno que actualmente se puede comprar, y tendrá por nombre Huawei MatePad 11 2023, y en lo que tiene que ver con el diseño no habrá muchos cambios respecto a la generación anterior: acabado en metal con espacio en la zona superior para colocar el stylus si se utiliza y unas líneas refinadas donde no faltan curvaturas y unos marcos bastante pequeños. Vamos, que el atractivo es innegable.

Por cierto, la pantalla será de 11 pulgadas, por lo que también mantiene las dimensiones. Pero, en esta nueva generación se apuesta por un panel con frecuencia de 120Hz y resolución de 2.560 x 1.600 píxeles. Será un componente tipo LCD, por lo que no se recurre a AMOLED con el objetivo de poder ofrecer un precio lo más ajustado posible. Por lo tanto, cumple bien, pero no será lo más top del mercado en lo que tiene que ver con este apartado (y como va a comprobar, así es el resto del tablet).

Huawei

El hardware principal de este tablet de Huawei

Para empezar, se recurre a un procesador Qualcomm Snapdragon 870. No es el modelo más actual del fabricante, pero sí que asegura que se obtendrá una velocidad de trabajo alta con todo tipo de contenidos (y que sea este modelo no es un problema en lo que tiene que ver con los embargos de EEUU). Por otro lado, la RAM será de 8GB, lo que ya deja algo muy claro: no hablamos de un tablet premium de Huawei, sino de un modelo de gama media/alta que ofrecerá una buena capacidad en todos los apartados, sin excederse en lo que habrá que pagar por él.

Weibo

Aparte, también se ha conocido que el almacenamiento llegará en dos cantidades: 128 y 256 gigas, con opción de ampliarlo mediante el uso de tarjetas microSD. Una cifra interesante que es suficiente para la mayoría de los usuarios para guardar todo lo que se necesita -desde fotos hasta documentos PDF-. Por otro lado, la batería tendrá una capacidad de 7.250mAh con carga rápida de 22,5W. Esto es algo que sorprende, ya que se podía dar un salto evolutivo mayor en ambas marcas, pero Huawei ha sido especialmente conservador aquí, y esto hace que lo normal sea esperar unos tiempos de uso que ronde las ocho horas.

Algunos detalles más que son importantes

El primero es que el sistema operativo utilizado apunta a ser HarmonyOS 3.1, al menos en China. Está por ver si fuera de las fronteras del país asiático se utiliza Android. Esta duplicidad es habitual en los tablets de Huawei habitualmente, y nada apunta a que esto vaya a cambiar. En lo que tiene que ver con el precio, según los datos que se han conocido, este se puede situar en unos 400 euros. Si se confirma, hablamos de una opción que es llamativa y que puede tener sus buenas opciones en el mercado.