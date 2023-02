Huawei va a por los tablets baratos con el nuevo y completo MatePad SE 10.4

La compañía Huawei ha dado un lavado de cara a uno de sus tablets de referencia en la gama de entrada en el mercado de los tablets. Y, lo cierto, es que ha incluido avances que la hacen ser ahora una excelente opción para la mayoría de los usuarios que tienen como objetivo el consumo de contenidos multimedia y la ejecución de aplicaciones sencillas.

El modelo del que estamos hablando es el Huawei MatePad SE 10.4, y tiene ahora una pantalla un poco más grande que se convierte en uno de los grandes atractivos de este modelo. El motivo es bastante sencillo, ahora es mucho mejor a la hora de ver vídeos y disfrutar de juegos, ya que al ser más amplia permite una experiencia mejorada. Y, siempre, con una buena definición porque la resolución es 2K. De esta forma se da un paso importante para mantenerse entre las opciones llamativas en las tiendas.

Huawei

Aparte, para ser una buena solución en todo lo que tiene que ver con la multimedia, ya sea viendo series de Netflix o escuchando música en Spotify, el fabricante ha incluido unos altavoces estéreo (compatibles con Dolby), que aseguran que todo va a la perfección en este apartado. Como no, también el acceso a Internet está bien resuelto con un adaptador WiFi Dual Band y, aparte, se integra Bluetooth 5.0 y USB tipo C para que la conectividad sea completa.

El hardware de esta Huawei también mejora

Lo hace especialmente en su procesador, que ha evolucionado a un Snapdragon 680 de ocho núcleos -desde el ya arcaico Kirin 710A- y que, por lo tanto, no tiene problemas con la inmensa mayoría de los juegos y, tampoco, con los vídeos en alta resolución. La RAM se mantiene algo estática, con una cantidad máxima de hasta 6GB, pero lo cierto es que es más que suficiente para que el sistema operativo HarmonyOS 3, que funciona bastante bien, ya que no le faltan opciones como el poder ejecutar trabajos multitarea de forma óptima.

Huawei

Las opciones de almacenamiento que ofrece el Huawei MatePad SE 10.4 no están mal (64, 128 y 256GB), por lo que cada usuario podrá elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Aparte, hay que destacar que no hay un avance significativo en las cámaras, ya que la frontal es de 2MP y la trasera de cinco megapíxeles. Suficientes para hacer videoconferencias, pero muy poco más. La autonomía es correcta, porque su batería de 5.100mAh no sufre especialmente en lo que tiene que ver con el uso habitual -la carga que permite este modelo es de 10W, por lo que nada de alardes-.

Precio de este nuevo tablet

Según se ha conocido, lo que se tiene que pagar por el modelo más básico es 229 euros, una cifra que la hace ser barata teniendo en cuenta que hablamos de un equipo acabado en metal y que cuenta con un peso de 440 gramos… que está realmente bien. Buena apuesta por la gama de entrada por parte de Huawei esta evolución de un equipo que ha vendido muy bien hasta la fecha.