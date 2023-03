WhatsApp anuncia mejoras en el uso de los grupos pensando en los administradores

Lo más habitual que sucede respecto a las actualizaciones de WhatsApp es que se conocen muchas de las ideas que va probando la compañía. Pero, claro, estas llegan con otra velocidad a la app que utilizan la gran mayoría de los usuarios. Pues bien, hoy se han conocido dos que ha confirmado la compañía que son oficiales. Ambas, tienen que ver con los grupos.

Los grupos son una opción que existe para juntar en un mismo lugar a diferentes usuarios, y esto es algo que ha sido muy bien acogido por parte de los que tiene instalada la aplicación. El motivo es que el uso es masivo, y ya no se entendería que la aplicación de la que hablamos no los ofreciera. El caso es que desde WhatsApp han penado en mejoras que ahora implementan y, además, estas apuntan a ser de gran ayuda para los administradores -que, todo hay que decirlo.

Las novedades que llegan a todos los que utilizan WhatsApp

La primera tiene que ver con tener la posibilidad de conocer más de las personas que hay en un grupo. Y, desde ahora, será posible saber si se comparten otros grupos (y por extensión Comunidades), con un contacto en cuestión. Además, la búsqueda es de lo más cómoda e intuitiva dentro de la aplicación, ya que existe una opción de búsqueda que se puede utilizar para encontrar los datos de los que hablamos. Esta, sin ser una mejora crucial para WhatsApp, sí que permite ahondar en el tener más control sobre todo lo que ocurre.

WhatsApp

La segunda novedad que llega seguro que hace las delicias de los que administran grupos. Desde ahora, estos pueden decidir quién puede o no entrar en un grupo… independientemente que tenga el enlace de este o no. De esta forma, se aumenta la privacidad de estos lugares en los que conviven muchas personas. Por lo tanto, una vez que se solicita la entrada, por parte de un usuario, a este no le quedará más remedio que esperar a que se le dé una respuesta. Un buen avance que iguala a algunos de los rivales que tiene WhatsApp en el mercado.

Llegada a la aplicación

Pues no es inmediata, pero en un comunicado de la propia compañía propiedad de Meta se ha confirmado que en pocas semanas todos los usuarios, independientemente del sistema operativo que tengan en sus teléfonos, podrán dar uso a estas nuevas posibilidades. Buenos avances que hacen mejor a WhatsApp que, en el fondo, es de lo que se trata.