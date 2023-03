¿No te va bien tu Samsung Galaxy? Puedes solucionarlo borrando la caché

Con el paso del tiempo algunos terminales no funcionan igual de bien, y esto puede deberse a que el software no está perfectamente optimizado. Si estás en esa situación, seguro que andas buscando una solución -ya que no deseas restaurar de fábrica el dispositivo debido a que lo perderías todo-. En los modelos Samsung Galaxy con Android hay unas opciones que puedes probar y que suele funcionar bastante bien: borrar la caché.

Lo cierto es que esto suele ser bastante efectivo, y lo que se hace es eliminar los archivos temporales que se han creado en el sistema operativo (y, en algunas ocasiones, se quitan aplicaciones instaladas). Pero, lo que no perderás son las cosas que tienes almacenadas, como por ejemplo las fotos o los videos. Si deseas tomar este camino, te contamos cómo hacerlo con total seguridad. Pero, por lo que pueda pasar, no es mala idea hacer una copia de seguridad, ya que nunca se puede evitar que el diablo enrede…

Así borras la caché de un Samsung Galaxy

Del proceso del que hablamos es del propio que elimina todo de la partición específica del dispositivo (no de las aplicaciones de forma individual). Por lo tanto, es algo serio que debes tener muy claro que deseas hacerlo. Si no hay marcha atrás en tu decisión, los pasos que tienes que dar son los siguientes y, eso sí, es importante que los sigas sin saltarte ninguno y con paciencia.

Lo primero que tienes que hacer es apagar el Samsung Galaxy elegido

A continuación, accede al menú de recuperación. Esto lo consigues pulsando de forma combinada los botones. En los modelos con botón de Home (inicio) físico pulsa este junto con subir volumen y el de encendido. Al notar una vibración, suelta este último y en segundos aparece en menú. Si no tiene botón Home, pulsa a la vez el de subir volumen, el de encendido y el propio de Bixby. Ahora, si notas una vibración y ves el logo de Samsung en la pantalla, puedes soltarlos todos.

Hay una excepción a lo antes mencionado: los modelos que no tienen ni botón ni de encendido (como por ejemplo los plegables). En este caso, pulsa a la vez los dos botones laterales hasta que notes una vibración, entonces puedes soltarlos.

Samsung

En la pantalla ahora verás el menú de recuperación y debes ir al apartado que se denomina Wipe cache partition (Borrar la partición caché). Para elegir esta opción, utiliza los botones de volumen para desplazarte. Para elegir, pulsa el botón de encendido.

Confirma la elección en Yes y. a continuación, reiniciar el Samsung Galaxy.

Ya tienes todo finalizado y, ahora, no debería experimentar problemas de funcionamiento... al menos por el software.

Este es el proceso que debes seguir y, como hemos indicado antes, es muy efectivo. Por lo tanto, es una herramienta que debes conocer para tener siempre en plena forma a tu teléfono Samsung Galaxy.