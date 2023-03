Samsung lanza un nuevo móvil para la gama de entrada con una batería bestial

La vorágine de lanzamientos de smartphones de gama alta e incluso media hace que los modelos destinados a cubrir las necesidades básicas pasen un poco desapercibidos. Pero, de vez en cuando, aparecen dispositivos que merecen mucho la pena por todo lo que ofrecen, como por ejemplo el Samsung Galaxy M14 5G que se acaba de hacer oficial.

Este es un terminal que cuenta con un diseño de toda la vida, por lo que hablamos de líneas suaves donde el chasis trasero se mete hasta la cocina en la pantalla y que, por este motivo, no existe curvatura en ella. Con una ergonomía correcta y un peso de 206 gramos (nada mal por motivos que leerás más adelante), hay que decir que los colores en los que se puede conseguir el terminal de Samsung son los siguientes: azul claro, plata y azul oscuro.

Ya que lo hemos mencionado, la razón por la que el peso no parece bueno es que la batería que hay en el interior del smartphone es de nada menos que 6.000mAh. Esto es algo diferencial debido a que permite alargar el uso del equipo hasta los tres días si no se es muy exigente, porque el hardware está bien equilibrado (así como el software, que es Android 13). Eso sí, debes saber que la potencia de la carga es de 15W, algo escasa teniendo en cuenta el amperaje indicado. Lo ideal es que se hubiera llegado a los veinticinco vatios para no desesperarse cada vez que conectas el Galaxy M14 5G a la corriente.

Samsung

El hardware que encontrarás en este móvil de Samsung

Hay un interesante avance en el procesador que existe en el interior de este terminal, ya que se utiliza el Exynos 1330 de la propia Samsung. Este componente de ocho núcleos utiliza tecnología de fabricación de cinco nanómetros y es mucho mejor que el MediaTek utilizado en la generación anterior. La RAM, por su parte, es de 4GB, que es suficiente para todo tipo de opciones, pero que no es precisamente un alarde (como tampoco que el almacenamiento sea de 64 gigas, aunque en este caso es posible ampliarlo mediante el uso de tarjetas microSD). En resumen, utilizar WhatsApp no te será problemático, así como ver vídeos de YouTube, por poner un ejemplo.

Samsung

Una de las buenas noticias tiene que ver con la pantalla de 6,6 pulgadas integrada. Esta, que utiliza un panel IPS, ya que los AMOLED están fuera de su alcance (lo que hace que el lector de huellas esté integrado en el lateral), cuenta con resolución Full HD+, lo que le hace superar a mucha de su competencia. Ah, y el refresco es de 90Hz, por lo que cumplen perfectamente.

Precio de este nuevo teléfono

A la espera de su llegada a diferentes regiones, de primeras este terminal, que cuenta con una cámara con tres sensores de 50 + 2 +2 megapíxeles, se pone a la venta por unos 215 euros al cambio (se ha desplegado en primer lugar en Ucrania. Una cantidad correcta, pero lo cierto, es que un poco menos hubiera sido diferencial para este Samsung Galaxy M54 que cuenta con acceso a redes 5G.