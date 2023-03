Qué significa ser socio solidario de una pyme

Cuando se quiere poner en marcha un negocio, sea del tipo que sea, es habitual que este esté gestionado por un administrador. Se trata de un administrador solidario, esto es, de una persona jurídica que representa y gestiona una sociedad limitada.

Un administrador solidario es un tipo de administrador en el que los administradores de una empresa tienen responsabilidad ilimitada y solidaria en la gestión de la empresa. Es decir, cada uno de los administradores tiene responsabilidad y autoridad para tomar decisiones y actuar en nombre de la empresa, según indican desde el portal Zona Pyme de Prosegur.

Entre las funciones del administrador solidario destacan la de planificación, ya que el administrador solidario es responsable de la planificación estratégica de la empresa, estableciendo objetivos y metas claras para el negocio.

También es el responsable de la organización de los recursos de la empresa, incluyendo la estructura organizativa, la asignación de tareas y responsabilidades, la gestión del personal,, entre otras cuestiones.

Supervisión actividades de la empresa

Igualmente, el administrador solidario es el responsable de la dirección y supervisión de las actividades diarias de la empresa, garantizando que se cumplan los objetivos y metas establecidos. Además, se encarga de supervisar y controlar el desempeño de la empresa, utilizando indicadores clave de rendimiento y otras herramientas para evaluar el éxito y detectar áreas de mejora.

En el caso de que el administrador no sea socio de la empresa, puede ser o bien trabajador por cuenta ajena, esto es, en el caso que el administrador solidario es asalariado de la empresa pero no tiene participaciones de la misma y no está obligado a darse de alta como autónomo, aunque sea administrador. O también puede ser trabajador por cuenta propia, en el caso de que el administrador solidario facture a la empresa por las funciones que está realizando y, por tanto, debe estar dado de alta como autónomo.

Dentro de una sociedad es habitual que haya dos o más socios y que en el caso de que hayan dos socios, estos se repartan las participaciones al 50%.