Aprovecha tu iPhone con iOS 16: así puedes convertir una foto en un sticker

Hay algunas funciones que se incluyen en los sistemas operativos que, en ocasiones, no se llegan a utilizar y es una verdadera pena. Esto es justo lo que ocurre con una opción que es parte de iOS 16 y que es posible que no la conozcas -y, por lo tanto, no la uses en tu iPhone-. Hablamos de crear stickers o pegatinas con las imágenes que tienes en el terminal.

Esta opción es perfecta para los que utilizan de forma habitual las pegatinas a la hora de dar uso a las posibilidades que ofrecen actualmente muchas de las aplicaciones de mensajería, como por ejemplo WhatsApp o iMessage. Por lo tanto, hablamos de poder aumentar las posibilidades para ser único enviando algo que no tenga nadie y, además, lo vas a conseguir de una forma muy sencilla y sin perder mucho tiempo.

Pasos para convertir una imagen en un sticker con los iPhone

En primer lugar, ten algo muy presente: esto lo tienes que hacer con dispositivos de Apple que utilicen iOS 16, por lo tanto, debes estar seguro de que es la versión del sistema operativo que utiliza tu terminal. Si cumples con lo indicado, lo que tienes que hacer a continuación es seguir estas indicaciones que dejamos a continuación:

Una vez que estás en la página principal del teléfono, abre la aplicación Fotos de manera habitual y, luego, ve hasta la imagen que deseas utilizar para crear el sticker.

Una vez que la tengas delante, pulsa en ella y, sin soltar, el terminal hará el recorte que necesitas para elegir la zona que deseas tener como una pegatina. Es decir, que se genera un recorte mágico que es muy efectivo.

Unsplash

Guarda el resultado de forma habitual y, luego, abre la aplicación en la que deseas utilizar lo que has generado. Simplemente, arrastra la imagen hasta la interfaz de la app y, esta, se enviará como si de un sticker se tratase.

Como ves, todo es muy sencillo debido a que ya has terminado.

La compatibilidad de esta función presente en los iPhone con iOS 16 es muy amplia, ya que aparte de las dos aplicaciones que hemos comentado antes, también otras como Twitter o Telegram ofrece la compatibilidad necesaria para que generes tus propias pegatinas de una forma sencilla gracias a los smartphones de Apple. Una gran herramienta está que se tiene disponible por defecto en el sistema operativo y que tiene un funcionamiento debido a que es perfecto.