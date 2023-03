Cómo comprobar la actividad de inicio de sesión en Instagram desde tu móvil

Es posible que tengas algunas dudas de si hay alguien que está entrando en tu perfil de Instagram. Si esto ocurre, puede desde borrar todo lo que has publicado hasta enviar a la red social algún contenido que sea inapropiado -y que por ello la plataforma propiedad de Meta acabe por expulsarte-. Si deseas saber si esto es así, te mostramos cómo conseguirlo.

Por suerte, la propia Instagram ofrece las herramientas necesarias para saber cuál es el historial de actividad que tiene tu cuenta. Y, además, esto es posible desde el teléfono móvil o el tablet, ya que hablamos de una aplicación que nació con el objetivo de ser utilizada en este tipo de dispositivos. Por lo tanto, podrás conocer la información de la que hablamos desde cualquier lugar -sin tener que sufrir las ataduras de los ordenadores, por poner un ejemplo.

Así puedes revisar la actividad de inicio en Instagram

Lo primero que tienes que saber es que lo que decimos lo puedes hacer tanto en los terminales con iOS como los que utilizan Android, por lo que independientemente del teléfono o tablet que tengas, puedes estar seguro de que el acceso a la información en cuestión está más que asegurado. Evidentemente, lo primero que tienes que hacer es acceder a tu cuenta con las credenciales adecuadas.

Hecho esto, en la página de inicio de la aplicación pulsa en el icono con forma de cara que hay en la zona inferior. Verás una gran cantidad de opciones que, en este caso, no te son útiles debido a que tienes que pulsar en la parte superior un lugar en el que hay tres líneas y, en el menú que aparece, entra en Configuración.

Pixabay

Entre los diferentes apartados que ves ahora en la pantalla, debes entrar en Seguridad y, a continuación, haz lo propio en Actividad de inicio de sesión. Como ves, no hay pérdida. Verás automáticamente la lista de las operaciones que has realizado últimamente para que las revises y puedas conocer si hay algo que no encaja con lo que has hecho.

Ante todo seguridad

En algunos casos se ve una imagen del mapa de ubicación desde donde se accedió, en estos casos se puede indicar si fuiste tú el que accediste o no. Si es algo que es dudoso, simplemente contesta de forma negativa y el acceso desde ese terminal se finalizará automáticamente. En este caso, lo ideal es que procedas a un cambio de contraseña para que la seguridad sea máxima en tu perfil de Instagram.