Este será uno de los trucos para que los iPhone 15 sean mucho mejores en la autonomía

Poco a poco se van conociendo algunos detalles respecto a lo que será parte de los nuevos iPhone 15 que Apple anunciará en el mes de septiembre de 2023. Entre los datos que han aparecido están lo que tiene que ver con la mejora en la autonomía que se conseguirá en los nuevos terminales. Y, por lo que parece, la pantalla utilizada tendrá algo que ver al respecto.

Lo que no se espera es un gran aumento de la batería integrada, ya que esto no es algo muy habitual por parte de Apple. Cuestiones como las dimensiones y peso son razones que tiene la firma para no abusar del amperaje de este componente. Por lo tanto, le toca ser creativo y apostar por conseguir una mayor eficiencia en el hardware integrado y, como no, en el propio sistema operativo iOS. Y, por lo que parece, aparte de utilizar un procesador de menos requisitos energéticos, lo mismo ocurrirá con la pantalla.

Mejoras en la pantalla de los iPhone 15

Dejando a un lado las posibles mejoras en lo que tiene que ver con la calidad de imagen -que, evidentemente, llegarán-, parece que los paneles OLED integrados contarán con un controlador de la pantalla que será mucho mejor en el apartado del consumo de energía. El motivo principal para que esto sea así es que estará fabricado con tecnología de 28 nanómetros, en vez de los cuarenta que tiene el elemento que se utiliza en la actualidad. Como decíamos antes, se busca ser tan creativo como efectivo. Y, en este caso, Apple apunta a conseguir ambas cosas.

Apple

Tal y como se indica en la fuente de la información, este componente necesitaría menos energía para hacer el mismo trabajo (y, a la vez, generaría menos calor). Por lo tanto, habría un impacto positivo en la autonomía de los iPhone. Al que habría que sumar que los nuevos procesadores que está desarrollando la propia Apple para los modelos Pro también contarían con muchas mejoras en el apartado del consumo. En consecuencia, lo normal es esperar que los terminales sean mucho mejores en un apartado donde siempre han ido un poco por detrás de los Android.

Esto llegaría junto a Dynamic Island para todos los modelos

Parece bastante claro que la nueva generación de los teléfonos de Apple será la que certifique el final del notch en sus terminales. El motivo es la llegada de Dynamic Island a todos los modelos que compondrán la gama iPhone 15. Por lo tanto, hablamos de un paso importante de la compañía de Cupertino que también apunta a que los marcos de las pantallas serán menores en los modelos que serán anunciados después del verano. Como resultado, habrá bastantes novedades en lo que tiene que ver con los paneles, otra cosa será el resto de las opciones.