TikTok hasta en el coche, una asociación con Mercedes-Benz lo hará posible

El impacto que tiene TikTok es cada vez mayor. Sus vídeos virales se han convertido en prácticamente una referencia en el mercado, y esto no pasa desapercibido en la industria del motor. Un acuerdo entre la red social y el fabricante Mercedes-Benz es un excelente ejemplo de lo que estamos diciendo.

La idea es que aquellos que se compren un Mercedes-Benz E-Class que se pone a la venta en otoño de este mismo año 2023, puedan disfrutar de los vídeos que se generan en TikTok. De esta forma, mientras se va de un lado a otro, aquellos que no van conduciendo podrán ver en el nuevo sistema de pantallas que se incluye en el coche del que estamos hablando. Por cierto, para evitar problemas, la persona que está al volante no podrá quedarse mirando debido a que habrá un sistema de reconocimiento que detectará esto -y avisará para que no siga ocurriendo-.

Más aplicaciones en los coches de Mercedes-Benz

Hasta la fecha, el sistema de software que incluía el fabricante alemán en sus vehículos era bastante limitado a la hora de ofrecer aplicaciones. Pero esto va a cambiar debido a una actualización del sistema de entretenimiento utilizado (denominado MBUX). En este se incluirán una buena cantidad de apps para que las disfruten los que van en el coche. Así, por ejemplo, aparte de TikTok, se podrá acceder a pequeños juegos como Angry Birds e, incluso, a diferentes servicios de Google, entre los que no falta YouTube -esto se debe a un reciente acuerdo al que han llegado la compañía de Mountain View y Mercedes-Benz-.

Otra de las grandes virtudes que tiene el nuevo sistema MBUX es que cuenta con una pantalla que ocupa la práctica totalidad el salpicadero delantero del coche, por lo que será bastante sencillo el uso del sistema operativo y, además, que todos los pasajeros puedan disfrutar de los contenidos (especialmente el acompañante). De esta forma, la ejecución de vídeo es algo completamente posible y, además, con una calidad bastante notable.

TikTok no deja de crecer

Esto es algo que queda muy claro con la noticia conocida respecto al acuerdo para su integración en los Mercedes-Benz E-Class. Su avance es tan importante que es la elección que realizan compañías que no son parte activa del sector de la tecnología (por delante de opciones como, por ejemplo, Instagram). Los vídeos virales que se encuentran en esta red social han triunfado y, por lo tanto, no es extrañar que el número de usuarios que tiene TikTok no dejen de crecer de forma constante. Habrá que ver cuál es el límite de esta compañía China.