WhatsApp mejora el compartir imágenes con una cambio muy esperado

Uno de los mayores problemas que tiene hasta la fecha WhatsApp es que compartir imágenes con la aplicación -en cualquiera de sus versiones-, hace que la calidad de estas baje de forma considerable. Pues bien, ya hay pruebas concretas de que esto, por suerte, va a cambiar para alegría de los usuarios.

La compresión a la que se somete a las imágenes cuando se envían por la aplicación es muy fuerte, algo lógico si se tiene en cuenta las restricciones que hasta no hace mucho se tenían para compartir archivos grandes (que ahora no existen, ya que se pueden enviar ficheros de hasta 2GB). Por lo tanto, mantener esto no tenía mucho sentido y en la compañía propiedad de Meta han debido pensar lo mismo debido a que están cerca de cambiarlo. En consecuencia, las fotos se mantendrán exactamente igual que en el original.

Lo que se ha visto en la aplicación WhatsApp

Lo primero que hay que decir es que es en la versión de prueba de la app, concretamente para Android, donde ha aparecido el dato que demuestra que el cambio del que hablamos va a ser una realidad en no mucho tiempo. De esta forma, lo que se venía especulando que ocurriría, se ha transformado en una realidad, ya que en la interfaz para compartir una imagen se ha podido ver un nuevo elemento que es completamente esclarecedor.

WBetainfo

En la imagen que hemos dejado antes de este párrafo se ve que en la cinta superior de opciones que existe en la aplicación de WhatsApp, cuando se gestiona una imagen, se puede ver un icono denominado HD. Al pulsarlo será posible elegir mantener la forma de compartir actual (es decir, mantener la compresión para ahorrar datos); o, en su defecto, utilizar una mayor definición. No se apunta a si será exactamente la original o puede existir algún cambio. Pero teniendo en cuenta lo que existe en la competencia, como por ejemplo en Telegram, lo normal es dejar las cosas con la misma calidad que en el original.

Buenas noticias, pero hay que tener cuidado

Es positivo que no se modifique nada, ya que si se desea enviar una foto a un contacto para que la imprima con el objetivo de enmarcarla, la compresión es algo que no se puede utilizar -porque la pérdida de calidad y la aparición de ruido es algo que ocurre siempre-. Pero, eso sí, si se deja enviar con altas resoluciones, los usuarios tendrán que comprobar de vez en cuando el almacenamiento del terminal, debido a que estos archivos serán mucho más grandes y, por lo tanto, con el paso del tiempo se pueden tener problemas.

Ahora, únicamente queda esperar a que WhatsApp decida activar esta función para todos, lo que no creemos que lleve mucho tiempo, ya que el funcionamiento es muy bueno según la información que se ha podido conocer.