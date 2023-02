Un juez de Madrid abre la puerta a unificar las querellas contra JZ Capital

Las dos querellas presentadas por Gedesco contra los fundadores de JZ Capital se acumularán en una sola causa. El juez de Madrid que abrió diligencias para investigar a los fundadores del fondo de inversión por falsedad documental ha decidido enviar estos hechos a Valencia, donde David Zalaznick y Jay Jordan, socios de la firma estadounidense, están imputados por estafa, apropiación indebida y administración desleal.

Los empresarios Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, fundadores del grupo valenciano Gedesco, cuya cabecera principal, Gedesco Finance, pasó en 2007 a estar controlada por JZ Capital al adquirir el 67,5% de su capital, se querellaron contra el fondo norteamericano y sus líderes por un supuesto fraude en la financiación de Ombuds, compañía española de seguridad privada que entró en concurso de acreedores en julio de 2019.

Por un lado, en Valencia se abrió una causa por presunta estafa y administración desleal; mientras que en Madrid se inició un procedimiento por falsedad documental.

Compromiso no cumplido

Sobre esta segunda parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, admitió a trámite la querella el pasado octubre y entre las primeras diligencias, tomó declaración a Aynat y García Escrivá, que ratificaron su acusación. Los empresarios aseguran que JZ Capital hizo un uso incorrecto de los recursos de Gedesco y de Toro Finance, la línea de negocio que el fondo norteamericano abrió cuando se hizo con la compañía valenciana para la financiación no bancaria a clientes de gran tamaño.

En este sentido, señalan que el fondo les engañó al obligarles a realizar operaciones de financiación, como la de Ombus, bajo el compromiso de que atenderían a un eventual impago de la financiación, lo que, según añaden en las querellas, no se cumplió. Cabe recordar que Hacienda exigió al grupo valenciano el pago de la deuda de 18 millones de euros que la compañía de seguridad no atendió por no contar con recursos por encontrase en concurso de acreedores. Asimismo, el administrador concursal de Ombuds reclamó a Gedesco y Toro Finance la anulación de préstamos y pólizas por valor de más de 20 millones de euros.

Tras tener esta primera toma de contacto, el juez Carretero alcanzó la conclusión de que los hechos denunciados sobre una supuesta falsedad de la inscripción de una escritura social están muy relacionados con la estafa o apropiación indebida que se investiga en Valencia. Por ello, entiende que no tiene competencia para seguir investigando y se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia. Una decisión que, además, ha adoptado tras obtener el criterio favorable de la fiscalía, según informaron fuentes jurídicas conocedoras de ambos procesos a CincoDías.

Declaraciones en marzo y abril

Ahora, la juez de Valencia María de las Nieves Molina deberá asumir formalmente esta parte de la investigación, al tiempo que debe estudiar las ampliaciones de querella que se han presentado, según explicaron las fuentes consultadas. Todo ello con el punto de mira puesto en la ronda de declaraciones de testigos que comienza en marzo y con una fecha marcada en rojo en el calendario: el 25 de abril, día en el que están llamados a declarar los socios del gigante de inversión.

Si estos investigados no comparecen ante la magistrada instructora (ya sea por videoconferencia o presencial), fuentes de la acusación avanzan a este diario que solicitarán la emisión una orden internacional de busca y captura para garantizar la puesta a disposición judicial de los fundadores de Jz Capital.