Disney+ en problemas: por primera vez en su historia pierde suscriptores

Está claro que las plataformas de vídeo están pasando un periodo de transición donde el mercado va a poner a cada una en su sitio. Algunas compañías que parecían inquebrantables en este segmento del mercado no pasan por su mejor momento. Y un ejemplo de lo que decimos es Disney+ que por primera vez en su historia ha acumulado su primera reducción de usuarios a nivel global.

La firma norteamericana ha publicado los últimos resultados financieros, donde se puede ver que el número de suscriptores que tiene actualmente es de 161,8 millones en todo el mundo. Es decir, que Disney+ ha bajado 2,4 millones. No es una cifra especialmente alta, pero sí que es la primera vez que ocurre esto. Y, por lo tanto, habrá que esperar ciertas medidas que se van a tomar por parte de la compañía que ahora mismo dirige Bob Iger (mientras no dejan de aparecer rumores sobre una potencial venta de la plataforma).

La bajada de Disney+ está muy localizada

Estas son las buenas noticias para la compañía, ya que no es un descenso general a lo largo del todo el mundo. Según la firma, es el sudeste asiático y la India donde están los problemas. Además, parece que el motivo está bastante claro: la pérdida de la Indian Premier League, que es la liga más importante de criquet que hay en dicha región. En popularidad es parecido a lo que es el fútbol en España. Por lo tanto, esto sería lo que ha llevado a la bajada de usuarios antes mencionada.

Por lo demás, no son malas cifras las obtenidas por Disney+ en otros lugares, pero no son tan buenas como en otras ocasiones, lo que muestra que se ralentiza el crecimiento anterior de la plataforma (por lo que es posible que no se alcance el objetivo de llegar a 250 o 245 millones de usuarios en el 2024). Así, por ejemplo, en EEUU se suman 200.00 nuevos miembros a la plataforma, siendo la gran sorpresa que servicios que son de su propiedad como Hulu o ESPN+ incrementaron sus cifras en 800.000 y 600.00 respectivamente. Por lo tanto, los ingresos que tiene Disney+ son de 23.300 millones de dólares, algo que no convence a muchos analistas.

Medidas que tomará la compañía

Pues aparte de la llegada de los anuncios a la plataforma, algo que antes o después aterrizará en España, todo indica que la compañía irá por el mismo camino que las tecnológicas y, por lo tanto, tiene la intención de realizar algunos despidos (posiblemente el 3% de los trabajadores que tiene en la actualidad el servicio VOD). Parece que nadie se salva de la quema en estos momentos.