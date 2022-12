Disney+ ya tiene su propio plan con anuncios y va tras los pasos de Netflix

Era un secreto a voces que Disney+ tendría una tarifa con anuncios para ofrecer más opciones a los usuarios. Pues bien, ya se ha dado el primer paso para que esta sea una realidad en todo el mundo: desde ya, es posible utilizarla en EEUU. Por lo tanto, esta plataforma sigue los pasos de Netflix, demostrando que esta última no estaba equivocada.

Con este movimiento lo que se busca es conseguir unos ingresos mayores y, de esta forma, que sea completamente posible obtener beneficios con el servicio de vídeo en streaming en 2025, que era la idea original que tenía la compañía de Mickey desde el principio (y que no estaba nada caro que pudiera conseguirlo si se mantenía la misma forma de trabajar). Por lo tanto, guste o no, las cosas van por este camino y seguro que otras muchas plataformas acaban por seguir el mismo camino.

Disney+ sigue un camino diferente a Netflix

Esto es algo que se debe tener muy claro. El nuevo plan que tiene anuncios denominado Disney+ Basic es prácticamente el mismo que existía y hasta la fecha (incluso, si ocurre todo como en EEUU, se mantendrá el precio de 8,99 euros). Y, al contrario de lo que hizo en su día Netflix, lo que se ha decidido es crear una suscripción nueva que será más cara y que evitará que se vean los anuncios. Esta, lo normal, es que cueste 10,99€). Es decir, que va por arriba en vez de reducir costes. Veremos cómo funciona.

Lo interesante es que, si no se tiene problemas en ver anuncios de 15, 30 o 45 segundos, se consigue acceder a todo el catálogo de Disney+, algo que no ocurre con Netflix. Además, se podrá utilizar de forma simultánea el servicio desde cuatro dispositivos diferentes. Y, esto, sí que puede ser algo que haga que los usuarios se mantengan activos. Aparte, y esto es importante, hay que tener claro que los contenidos no se podrán descargar -por lo que únicamente se pueden ver películas y series mediante conexión a Internet-.

Calidad de imagen, algo a valorar mucho

Esto es algo que debe ser siempre importante y aquí el nuevo Disney+ Basic tiene excelentes noticias. Mantiene la resolución 4K y, aparte, no le falta compatibilidad con opciones como Dolby Vision y HDR10. Por lo tanto, hablamos de una precisión excelente que seguro que se aprovechan al máximo con los televisores actuales. En consecuencia, no es mala opción frente a Disney+ Premium, que es el nombre de la opción que no tendrá anuncios.

La llegada de estos planes a España se producirá en algún momento del año 2023, por lo que si eres de los que tienen una cuenta debes comenzar a decidir si deseas o no ver anuncios al ver contenidos como los de Star Wars o los propios de Marvel. Pero, lo que es seguro, es que el momento es imparable, guste o no.